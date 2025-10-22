deportes
Jugador histórico con los bicampeones Diablos Rojos del México es nombrado Defensivo del Año 2025 en la LMB

Juan Carlos Gamboa, short stop de los bicampeones Diablos Rojos del México, fue elegido el Defensivo del Año de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Diablos Rojos del México vencen Piratas de Campeche | Serie del Rey Diablos vs Charros
DIABLOS ROJOS LMB
Sebastian Cortés
Home Run Azteca
La elección estuvo a cargo del Comité Elector de las Nominaciones Especiales LMB 2025, integrado por miembros del área deportiva, staff de coaches, cronistas, jefes de prensa y community managers de los 20 equipos del circuito, así como por medios de comunicación locales de las 20 plazas y medios nacionales.

Gamboa superó en la votación a jugadores de gran nivel; Yamaico Navarro (Olmecas), Aldrem Corredor (Acereros), Nick Torres (Algodoneros), Carlos Pérez (Rieleros/Diablos Rojos), Rodolfo Amador (Acereros), Yonathan Daza (Guerreros) y Samar Leyva (Pericos), entre otros.

“El Haper” Gamboa, estableció el récord del mejor porcentaje de fildeo en una temporada para un campo corto en la historia de la LMB, con .993. En 67 juegos, 66 como titular, realizó 294 lances; 205 asistencias, 87 outs y solo dos errores, superando la marca anterior de .990 establecida por Remigio Díaz en 2005 con los Olmecas de Tabasco.

Con este reconocimiento, los Diablos Rojos del México se consolidan como un equipo referente defensivo, siendo la segunda temporada consecutiva que un jugador del club recibe el premio, luego de que Franklin Barreto lo obtuviera en 2024.

Los últimos cinco premios al Defensivo del Año en la LMB han sido para Yasiel Puig (2021), Edgar Robles (2022), Ramiro Peña (2023), Franklin Barreto (2024) y Juan Carlos Gamboa (2025).

Un histórico de Diablos

Gamboa ha jugado toda su carrera de 13 temporadas en la LMB con la Pandilla Escarlata, consagrándose 3 veces campeón (2014, 2024 y 2025) destacando por su consistencia y aporte en la histórica racha que convirtió a los Diablos Rojos en bicampeones de LMB.

Diablos Rojos del México
