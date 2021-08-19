Los diez mejores enfrentamientos de Manny Pacquiao

Pacquiao inició su trayectoria en 1995 y a sus 42 años de edad ha disputado 71 peleas como boxeador profesional. Este próximo sábado 21 de agosto de 2021, Box Azteca transmitirá en vivo el duelo que puede significar el posible retiro del filipino, el encuentro de Manny Pacquiao contra Yordenis Ugás será expuesto por el centro wélter de la AMB.

El cubano Ugás de 35 años de edad aprovechará al máximo esta pelea, debido a que es considerada una de las más importantes que puede tener en toda su carrera boxística debido al oponente al que enfrenta. Pac Man por su parte se encuentra concentrado, pero no confiado, ha asegurado que el estar afuera del ring le otorga el tiempo suficiente para descansar y motivarse como en sus primeros días.

AUGUST 21 is going to be 🔥 #PacquiaoUgas pic.twitter.com/VllnMAVoNO — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) August 14, 2021

Pac Man, actual campeón de la categoría de peso Wélter de la Asociación Mundial de Boxeo sin dudarlo es una leyenda de esta disciplina. A continuación, te presentamos los diez mejores combates de Manny Pacquiao que han pasado a la historia, seguramente te recargará de adrenalina y emoción que no podrás contener, esto previo a su próximo enfrentamiento el sábado 21 de agosto de 2021 que no te puedes perder por Azteca Deportes.

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Las mejores peleas de Manny Pacquiao

2019. Leyenda del boxeo y campeón a los 40 años de edad. Por decisión en ese año ganó sus dos combates.

Enero, le ganó a Adrián Broner.

Julio, reñido combate con Keith Thurman. Lo mandó a la lona, Pac Man fue más rápido.

2016. Proclamado como el nuevo campeón de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo, OMB.

Venció al estadounidense Timothy Bradley. Decisión unánime, lo mandó dos veces a la lona.

Tercer combate entre ambos.

2015. Nombrado como el combate del siglo y que generó opiniones divididas. 4,6 millones de dólares de compra, el Pay Per View más rico en la historia, PPV de boxeo.

El estadounidense Floyd Mayweather Jr ganó por decisión unánime.

2013. El retorno al cuadrilátero, Pac Man por decisión unánime y evidenciada su superioridad por los jueces con una cuenta final de 120-108, 119-109 y 118-110.

El excampeón del peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, Brandon Ríos, fue derrotado.

2012. La primera vez que Pacquiao cayó en la lona fue en el tercer asalto. En el sexto nuevamente tocó la lona y quedó inconsciente.

El filipino en el quinto episodio mandó a la lona a Márquez.

Juan Manuel Dinamita Márquez se llevó el encuentro.

2011. Pac Man obtuvo el título wélter de la OAB en la Arena Garden. El retumbante abucheo de Las Vegas.

El temeroso Shane Mosley fue vencido por decisión.

2008. Dio cátedra a su rival, ganó por nocaut en el octavo asalto.

El estadounidense Óscar De La Hoya perdió a pesar de que Pacquiao se encontraba limitado en peso y alcance.

2005. Título internacional de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, conquistó el título internacional del peso superpluma del World Boxing Council.

Noqueó a Héctor Velázquez.

2003. Reconocido como Campeón del Mundo. El nocaut que realizó Pacquiao y definió su carrera.

2003. Tercer Campeonato Mundial en una tercera división.

Derrotó a Marco Antonio Barrera en el asalto número 11, el mexicano decidió tirar la toalla.

2003. Primera pelea con el entonces campeón de los títulos de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo, WBA, y de la Federación Internacional de Boxeo, IBF.

La pelea finalizó en un polémico empate con Juan Manuel Márquez.

Récord Profesional de Pac Man

Lleva registradas sesenta y nueve peleas desde que inició a los dieciséis años de edad.

Se ha consolidado con sesenta victorias, de las cuales cuarenta han sido por nocaut y tres por decisión.

Como todo campeón debe de tener derrotas para centrarse y seguir evolucionando. Lleva siete, tres por nocaut y cuatro por decisión.

Finalizando su historial dentro del mundo del boxeo con dos empates.

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