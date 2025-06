Todos los récords que rompió Alcaraz tras su triunfo en Roland Garros

Carlos Alcaraz derrotó a Jannik Sinner en la final de Roland Garros y con esto alcanzó nuevos récords en la historia del tenis. El número 2 del mundo se convirtió en el bicampeón del torneo parisino.

El español se convirtió en el segundo jugador que gana sus cinco primeras finales de Grand Slam, tras Roger Federer. Por otro lado, el nacido en Murcia se quedó con la final más larga en la historia de Roland Garros: cinco horas y veintinueve minutos. También, igualó una marca de Rafael Nadal: Alcaraz ganó su quinto Grand Slam con 22 años y 34 días. Su compatriota lo hizo con 22 años y 33 días.

“Ha sido increíble. Es difícil expresarlo con palabras, enfrentarme al número uno del mundo y al nivel que ha jugado Jannik. He puesto el corazón, he intentado seguir y ofrecer mi mejor tenis, la clave era no rendirme, seguir peleando. Yo también pienso que ha sido un milagro, no sabía ni lo que tenía que hacer para ganar. Ha sido muy difícil y estoy muy orgulloso. Creo que ha sido una de las mejores finales de Grand Slam de la historia. Lo celebraré esta noche, no voy a mentir”, dijo el español tras coronarse en París.

Sinner, llenó de elogios a Alcaraz

Jannik Sinner se animó a dar unas palabras tras caer en cinco sets ante Alcaraz.

“Muchas gracias a toda la gente que ha podido venir de Murcia a apoyarme y a los que no han podido viajar, el trofeo también es vuestro. París, público, me habéis apoyado de una forma increíble desde la primera ronda, no os lo puedo agradecer”, expresó el italiano.

El italiano seguirá como número uno del mundo, aunque con un margen un poco menor.

“Primero de todo, enhorabuena, Carlos, increíble batalla, todo increíble, estoy muy feliz por vosotros, os lo merecéis. Es más fácil jugar que hablar ahora. Gracias a mi equipo por traerme hasta aquí. Hemos dado todo lo que teníamos hoy. No hace mucho, habríamos firmado llegar hasta aquí, aunque ahora es complicado. Hoy no dormiré demasiado bien, pero no pasa nada”, sentenció el número 1 del mundo.

