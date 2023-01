Fallece el luchador Black Warrior a los 54 años de edad

La lucha libre mexicana de nueva cuenta se viste de luto, ahora por el sensible fallecimiento de Jesús Toral López, mejor conocido como Black Warrior a los 54 años de edad.

La ‘Saeta Lagunera’ como también se le conocía, deja un gran legado por los más de 35 años que le dedicó al deporte de la lucha libre, iniciando dicha trayectoria en Durango y pasando por las dos empresas más grandes en México, Consejo Mundial de Lucha Libre y Lucha Libre AAA.

La última compañía en la que laboró y dedicó su talento, fue en Welcome to mi barrio, del corazón del barrio de Tepito.

¿De qué murió el luchador Black Warrior?

El esteta, oriundo de Torreón, Coahuila murió a las 5:00 AM del martes 10 de enero, producto de un infarto que fue consecuencia de una fuerte infección.

Fuentes consultadas por Lucha Azteca, de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, explicaron que Black Warrior tuvo una herida que no atendió, presuntamente ligada a la actividad luchística.

“Antier fue internado en un hospital porque una herida que tuvo, necesitó atención especial, le entró una bacteria por la sangre. Murió de infarto”, indicó la fuente.

Curiosamente, el internamiento en el nosocomio surgió en el marco de su cumpleaños 54, que fue el 7 de enero.

Black Warrior será velado en una funeraria ubicada en en la calle de Doctor Rafael Lucio 240, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

¿Quién fue Black Warrior?

Jesús Toral, popular en la lucha libre como Black Warrior, fue un luchador con características de rudo, y gozaba de una envidiable técnica, siendo considerado como el mejor lanzador de topes entre segunda y tercera cuerda.

En cada función, la afición esperaba ver de Black Warrior su calidad como topeteador, deleitando así al respetable.

El auge de su carrera se dio en la década de los dos miles. El año más importante fue en el 2006, cuando apostó su máscara ante el boom del pancracio en aquellos años, Místico. Warrior cayó y dió a conocer su identidad como un profesional.

Dicho por él mismo, la fama, la derrota y el dinero le afectaron en su persona, cayendo en el mundo de las drogas, dejando su trayectoria en el deporte por algún tiempo, encontrando finalmente superación a ese problema, acercándose a la religión.

Black Warrior no perdió la calidad, pero no logró volver a los primeros planos, luchando en el terreno independiente y siendo líder y profesor en la empresa Welcome to mi barrio, donde también buscaba culminar una rivalidad ante El Pantera.