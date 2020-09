“Haciendo la Lucha” presenta: “Oda para Taya”

Haciendo la Lucha. “Oda para Taya”



Sale del túnel, la estampa con descomunal presencia

Y se agradece, porque la cerveza se agota, como mi paciencia

Corre hacia el cuadrilátero a velocidad moderada



Dejándole ver al público que está bien trabajada.

Los guerreros más feroces quedan paralizados

Unos por temerosos y otros de todos lados



Pues ese portentoso cuerpo le pertenece a taya

Que te hechiza y seduce con su boquita de pitahaya.

A los perros más feroces les quitó la bravura

Trabajó con ellos y los amansó con su dulzura

Si el que con lobos anda, a aullar se enseña

Le aprendió a los rudos, y ya hasta habla como costeña.

De calzado pachón, heredado de los Aguayo

Dime si miento y enseguida me callo

Su poder destructivo y descomunal belleza

Es en veces disfrutable en el derbi Taya – Tessa.

Hermanos canadienses gracias por la “Güera Loca”

Que ya entrados en la lucha, si te rompe la boca

Puede ser un “puente”, un “suplex” o una “lanza”

Que cada que la veo siento mariposas en la panza.

Odín es el creador de “La Valquiria” en el pancracio

Por intentar volar a su altura casi me desgracio

Ni Wagner, en su opera, fue tan soberbio y presumido

Mi Taya no necesita orquesta, y produce mejor sonido.

Adoro las funciones, iluminadas con su estampa

Ojalá que un descuido, pueda caer en su trampa

Si me abraza fuerte y rompe todos mis huesitos

No me importa, yo me aguanto, si me cura con besitos...

