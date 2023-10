Luchador conocido como EDGE podría llegar en un futuro a Lucha Libre AAA

All Elite Wrestling, la empresa de lucha libre que ha irrumpido en la escena internacional en los últimos años, firmó al luchador popularmente conocido como EDGE y fue presentado el pasado domingo en una gran contratación.

El esteta veterano, luchará ahora como Adam Copeland, su canción de entrada es conservada y como en su momento era la Superestrella categoría R, permanece con esa etiqueta.

EDGE O Adam Copeland, tuvo una larga trayectoria en WWE de 25 años, pero una vez que terminó su contrato decidió tomar un nuevo desafío en su carrera.

Las palabras de EDGE a su llegada a AEW

“Como ustedes ya sabrán, ya no estoy en la WWE. Mi nuevo hogar es AEW. Estoy emocionado, roster completamente nuevo, algunas caras conocidas con las que quería trabajar y una serie completa de nuevos combates... Antes que nada quiero abordar mis años en WWE, amo a la empresa y aprecio lo que hicieron por mí. Me dieron oportunidades, me pusieron en el mapa y me brindaron una vida maravillosa”.

“Si has apreciado mi trabajo, aún puedes hacerlo sin importar cuáles sean las iniciales, porque todavía me estaré rompiendo el trasero cada que salga. Este viaje aún no ha terminado. Intenta divertirte, como debe ser, porque créanme que me divertiré cada vez que esté en un ring de AEW”.

EDGE podría llegar a la AAA

Desde hace 4 años, Lucha Libre AAA tiene una relación con All Elite Wrestling, con el trabajo y desarrollo de rivalidades entre talento de ambas compañías.

Por ejemplo, Kenny Omega, una de sus grandes estrellas fue megacampeón y tiene varias apariciones en México.

Los Young Bucks fueron campeones de parejas y hasta Cody Rhodes también tuvo luchas en México.

De ahí, surge la posibilidad que EDGE conocido ahora como Adam Copeland, pueda enrolarse en un futuro a Lucha Libre AAA para tener esporádicas apariciones.