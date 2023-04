Luchatitlán, el concepto de AAA que une lucha libre, turismo y México

Estamos a unas horas de que Lucha Libre AAA junto a una serie de aliados en la zona hotelera de Cancún, corten el listón de Luchatitlán, un concepto único de entretenimiento en el que los aficionados podrán vivir del folclor y mexicanidad mientras observan un espectáculo de lucha libre, con estetas profesionales.

Luchatitlán estará alojado en La Isla, complejo que tendrá al deporte espectáculo por excelencia en la industria del entretenimiento, reconocida como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México y catalogada como una de las mejores experiencias deportivas de todo el mundo; el también llamado “arte del pancracio” presenta por primera vez un espectáculo que mostrará su historia y legado a familias nacionales e internacionales, en un ambiente con lo mejor de México y un enfoque de entretenimiento turístico.

Lucha Libre AAA

Presentación innovadora de lucha libre

Luchatitlán, The official house of lucha libre, ofrece una artística representación de la lucha libre mexicana, pero aderezada por una exquisita gastronomía de barrio, que sólo podría encontrarse en una auténtica verbena popular mexicana, con todos sus sabores, colores e ingredientes tradicionales.

Complejo turístico de alto impacto que ofrece lucha libre

Este concepto temático del deporte que se evoca a México, integra en sus más de 2 mil 900m2 una tienda, un restaurante con terraza para 220 comensales, más una cantina típicamente Mexicana y un foro o Arena equipado para brindar comodidad, servicio y experiencia de primera calidad a 580 visitantes.

Advierte Dorian Roldán sobre la grandiosa experiencia que es Luchatitlán

“Es un momento muy emocionante para todos los involucrados en la creación de Luchatitlán. Todos los visitantes y familias que viven y/o visitan Cancún y la Riviera Maya se sorprenderán al conocer la historia, el legado y la magia de la lucha libre mexicana, en una experiencia sin igual”, declaró Dorian Roldán, Director General de Lucha Libre AAA Worldwide.

Ubicación de Luchatitlán

Luchatitlán, donde habrá comida, espectáculo artístico de lucha libre, verbena popular y más, está ubicado en Boulevard Kukulcán Km12.5 Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R. México.