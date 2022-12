Luis Enrique habló de lo que aprendieron tras la derrota con Japón

El entrenador de la Selección de España, Luis Enrique, habló en la previa al juego de Octavos de Final. Se encontraba disconforme con las preguntas y defendió el estilo de su equipo, pues recibió fuertes críticas y dudas tras el partido que perdió ante Japón.

Luis Enrique en conferencia de prensa mencionó que puede volver a pasar lo que sucedió en el juego ante Japón y que el objetivo es poder clasificar de ronda: “Estamos muy bien, el rendimiento es alto o sobresaliente bajo. A excepción de diez minutos que Japón nos superó, que entiendo que es algo lógico y volverá a pasar, no tenemos la piedra filosofal y no solo jugamos nosotros. Los rivales también juegan y estamos convencidos de que tenemos una gran oportunidad para lograr un gran resultado y pasar de fase. Es el objetivo”.

Tras las críticas por la derrota, el entrenador mencionó que es una tendencia que vean las cosas o muy positivo o muy negativo: “Es una tendencia habitual, mirarlo todo muy negativo o muy positivo. Lo que menos me preocupa es el resultado. Parece una utopía pero me preocupa cero. Me preocupo en controlar las cosas que puedo como entrenador y le pido al jugador que se despreocupe porque si hace más méritos que el rival normalmente se suele ganar”.

Por último, mencionó que en caso de perder, felicitarían Marruecos, aunque su objetivo desde el inicio es jugar siete partidos: “Si no da, felicitaremos a Marruecos y nos vamos para casa, no hay problema. El objetivo desde el principio es jugar siete partidos y es lo que queremos jugar”.

