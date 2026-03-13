Las estrellas del futbol mundial que se han roto el tendón de Aquiles, dos jugaron en América

En los últimos años son muchas las estrellas mundiales que han tenido lesiones de consideración que los han alejado de las canchas durante un largo periodo de tiempo. El ejemplo más reciente es Luis Ángel Malagón, guardameta del Club América que se rompió el tendón de Aquiles.

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Romperse el tendón de Aquiles se ha convertido en una de las lesiones más devastadoras para cualquier futbolista profesional, y en el caso del jugador del América podría estar fuera de las canchas durante 6 u 8 meses. Sin embargo, ¿sabías que no es el único deportista que ha pasado por esta situación.

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Curiosamente, este no es el único jugador con pasado en el Club América que sufre una rotura en el tendón de Aquiles, pues en el 2023 Agustín Marchesín, campeón con la institución azulcrema en el 2018, sufrió la misma lesión que lo dejó fuera de las canchas durante un tiempo considerable.

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Otro elemento que pasó por la misma situación es David Beckham, quien hoy en día es uno de los propietarios del Inter Miami de la MLS pero que, en el año 2010, sufrió una rotura del tendón de Aquiles mientras formaba parte del Milán, lesión que le impidió estar en la Copa Mundial de la FIFA 2010.

Juan Foyht, quien llegó a ser habitual en la Selección de Argentina, recientemente se rompió el tendón de Aquiles hace unos meses, convirtiéndose en una dura baja para el Villarreal. Finalmente, en la Liga BBVA MX del 2019 el Atlas sufrió la pérdida durante varios meses de Lorenzo Reyes por la misma situación.

¿América buscará otro portero en reemplazo de Luis Malagón?

Considerando que Luis Ángel Malagón podría volver a las canchas a finales de este año, no se descarta que el Club América busque su reemplazo en el siguiente periodo de fichajes a través de elementos de renombre como Keylor Navas de Pumas o, bien, Carlos Acevedo de Santos.