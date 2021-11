Luis Pérez todavía no se siente como el técnico de cara a París 2024

El técnico de la Selección Nacional Sub-20 , Luis Pérez, es el principal candidato para tomar las riendas del proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, sin embargo, se encuentra en carrera con Raúl Chabrand quien es el entrenador de la Sub-21 y que tiene jugadores que también pueden formar parte del proceso a la justa olímpica.

Corre con ventaja

Pérez parece tener ventaja sobre Chabrand, ya que la Sub-20 será la escuadra encargada de buscar el boleto a París 2024. En verano del próximo año se realizará el campeonato de Concacaf de la categoría, en donde se definirán los pases para el Mundial Sub-20 de Indonesia 2023, así como a los Juegos Olímpicos.

“Agradecido con los que han tenido confianza conmigo, con toda la estructura de selecciones nacionales, que me han dado todo el apoyo y me han brindado siempre y manifestado su apoyo. Trabajando en conjunto podemos hacer buenas cosas, sé perfectamente lo que nos estamos jugando y en ese sentido soy muy honesto, voy al día día, no puedo pensar en 2024, tenemos que pensar en hoy, jugar bien este torneo y poder realizar una buena participación” dijo Luis Pérez entrevista con Azteca Deportes previo al debut de México en la Revelations Cup que se desarrollará en Celaya.

Camino al mundial y a los Juegos Olímpicos

Concacaf determinó que el Campeonato Sub-20, que tendrá su etapa final el próximo año, será clasificatorio para el Mundial Sub-20 y Juegos Olímpicos, hecho inédito ya que en ediciones previas se realizaba una eliminatoria para cada torneo.

“Es un poco atípico por lo que ha sucedido. El preolímpico pasado el 100% del plantel ya estaba en su equipo jugando de titulares y alguno ya jugando en selección mayor. Sí es un poco distinto pero es un reto importante para cada uno de nosotros, sabemos el compromiso, la responsabilidad, los jugadores que han venido ya lo saben y más allá de poner pretextos, al contrario, ponernos a trabajar, conseguir ese doble boleto y ya después pensar que esta generación sea importante” finalizó Pérez.