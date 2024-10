¡HIPÓCRITA! Le dicen a Luis Suárez por declaraciones sobre Marcelo Bielsa

La polémica entre el histórico goleador uruguayo Luis Suarez y el entrenador argentino Marcelo Bielsa escaló a niveles inesperados tras las declaraciones de Mayra Jakimczuk.

La relación entre Luis Suárez y Marcelo Bielsa en la Selección Uruguaya ha dado un giro inesperado, pasando de los elogios públicos a una fuerte polémica. Las declaraciones del exdelantero del Barcelona, criticando el estilo de trabajo de Bielsa y las condiciones en el complejo de la Celeste, han generado un gran revuelo en el futbol uruguayo.

Resumen Mazatlán 2-2 Querétaro | Jornada11, Apertura 2024

“En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”, describió el atacante charrúa sobre la convivencia con el técnico argentino y sus estrictas reglas.

Sin embargo, la respuesta más contundente llegó de un lugar inesperado: Mayra Jakimczuk, exkinesióloga del conjunto Nacional de Montevideo. En un mensaje publicado en redes sociales y posteriormente eliminado, Jakimczuk reveló detalles desconocidos sobre la actitud de Suárez durante su paso por el club uruguayo.

Había una orden de no voltear a ver a Luis Suárez en el Nacional

“Luis, no te olvides que cuando llegaste a Nacional teníamos orden TODOS de no saludarte, de no mirarte y de no pedirte fotos”, escribió Jakimczuk, quien cuestionó la coherencia de las críticas de Suárez hacia Bielsa.

La kinesióloga también señaló que no toma partido por ninguno de los dos, pero que le molesta la hipocresía del atacante del Inter Miami al mostrar solo una faceta de su personalidad. “El problema con lo de Suárez es que en vez de idolatrar al jugador de futbol, idolatran a la persona. Y lo mismo de Bielsa. Amo a Suárez jugador de futbol, quién no. Amo las frases filosóficas de Bielsa. ¿Los conozco? No. En definitiva, todos vendemos lo que mejor nos deja parados. Pero hay que acompañarlo con un poco de realidad, porque si no, sos un hipócrita”, afirmó.

Por su parte, Bielsa había elogiado a Suárez en su última conferencia de prensa, destacando su profesionalismo y su calidad como jugador. Sin embargo, las críticas del delantero han empañado esta imagen.

¿Qué hay detrás de esta polémica entre Luis Suárez y Marcelo Bielsa?

La llegada de Bielsa a la selección uruguaya generó expectativas y cambios, lo que no fue del agrado de todos los jugadores. Suárez, a pesar de su historia y trayectoria, no estuvo exento de estas tensiones.

La decisión de Luis Suárez de retirarse de la selección tras la Copa América 2024 parece estar vinculada a su mala relación con Bielsa. El delantero habría querido extender su carrera en la Celeste, pero las diferencias con el entrenador lo llevaron a tomar esta difícil decisión.