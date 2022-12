Luka Modric crítica el arbitraje del Argentina vs Croacia

Este martes 13 de diciembre el combinado nacional de Croacia se despidió de la gran final de la Copa del Mundo, tras ser vencido por la Argentina de Lionel Messi, donde el delantero del PSG marcó su quinto gol en el torneo por la vía del penal al 34’, y posteriormente, con doblete Julián Álvarez definió el marcador al 39’ y al 69’.

Luka Modric | Polvo de Estrellas con Jorge Valdano

Luego del resultado, el capitán croata Luka Modric se mostró resignado por la derrota de su selección en semifinales de Qatar 2022. El mediocampista presentó sus críticas directamente al arbitraje del italiano Daniele Orsato, haciendo énfasis en el penalti que pitó a favor de la Albiceleste, que permitió a Leo Messi convertirse en el máximo anotador de su país en los mundiales.

Te puede interesar: Dibu Martínez: Desde el partido contra México, todos son finales

“No ha podido ser pero bueno, hay que recuperarse e intentar ganar el partido para el tercer puesto. Estamos tristes, queríamos estar en otra final. Hay que felicitar a Argentina”, dijo él de 37 años de edad.

Jugadas clave para la victoria de Argentina, según Luka Modric

El jugador del Real Madrid consideró “claves” dos acciones del árbitro, un córner que no les concedió y el penalti sobre Julián Álvarez.

“Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mi no era lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido”, indicó.

Para Modric jugar el partido por el tercer puesto “no es un castigo”, porque “nunca lo es jugar para Croacia”.

Te puede interesar: Julián Álvarez asegura que sus goles dieron tranquilidad a Argentina

“Hemos hecho un gran Mundial y ahora hay bronce en el juego y tenemos que prepararnos, porque si lo conseguimos también es un buen éxito”, dijo.