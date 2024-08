Ma Jin, entrenadora de Osmar Olvera, podría entrenar a Estados Unidos

Ma Jin se ha convertido en una pieza fundamental en los clavados en México. A la entrenadora de Osmar Olvera le habrían ofrecido trabajo en otros grandes países que participan en la Justa Veraniega, es el caso de la máxima potencia y próxima sede, Estados Unidos. Esto significaría el cierre de un legado muy importante en los clavados en México y un golpe duro para los atletas aztecas en esta disciplina.

“La verdad que sabía que lo podía lograr, tenía presente eso ese sueño tenía presente que desde Capilla no había habido un Clavadista que ha ganado medallas olímpicos, entonces muy contento de lo logré y estoy disfrutando de todo esto. Sí, sin duda me encantaría, esta vez no tuve la oportunidad, pero sin duda alguna para Los Ángeles si me dan esa oportunidad de llevar la bandera de nuestro país. Yo sería la persona más feliz”, fueron las palabras de Osmar Olvera sobre las dos medallas obtenidas en París.

La importancia de Ma Jin en sus alumnos

El clavadista mexicano vivió grandes emociones en la justa veraniega con ayuda de su entrenadora.

“La verdad que en ese momento no nos dijimos mucho, estábamos los dos con esa intriga de las calificaciones, con esa ilusión de qué habíamos hecho un buen clavado, y ya después más frío fue como que les dio miedo a los jueces, a lo mejor quitarles el oro a China y obviamente Creo que todo el equipo tanto Ma Jin como Memo y yo somos muy exigentes, y pues bueno si lo hubiéramos hecho mejor o eso hubieras que no existen”, comentó el medallista olímpico.

El gran paso de Olvera post París

Finalmente, Osmar reconoció que fue un gran paso el que dio en tierras parisinas.

“Primero la euforia de saber que fue un buen clavado. Está también esa confianza de qué M-M también iba a hacer un gran clavado y que hizo un gran clavado, luego nos abrazamos y luego a veces ese nervio de las calificaciones, luego el ver que por muy poco nos quedamos a nada de ganar, luego después ver la repetición y ver la cara de los chinos se vivieron muchas emociones en ese momento, pero sin duda me quedo con la satisfacción de qué les enseñamos al mundo de qué no son robots, son de carne y hueso y con la satisfacción de que mucha gente tanto como entrenadores como atletas, nos felicitaron y nos dijeron que habíamos ganado”, señaló Olvera.

