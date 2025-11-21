Makhachev vs. Topuria: la superpelea que empieza a tomar forma en la UFC

El triunfo de Islam Makhachev el fin de semana pasado no solo lo consolidó como una de las figuras más dominantes de la UFC, sino que también reactivó una conversación que llevaba meses rondando las redes y los foros de fanáticos: un posible choque con Ilia Topuria. La idea ya era atractiva antes, pero ahora, con un Makhachev convertido en campeón de dos divisiones y nuevamente en el número uno del ranking libra por libra, la expectativa ha subido de nivel.

Ilia Topuria no tardó en responder a la victoria de Makhachev, y lo hizo con palabras fuertes. En redes sociales acusó al actual campeón wélter de ser “aburrido” y dijo que le falta algo que no se puede entrenar: emoción. Según Topuria, él podría no solo competir con Makhachev, sino incluso “dormirlo”.

Este éxito no representa únicamente un nuevo título para Makhachev: se convierte en campeón doble de la UFC (en las categorías de ligero y wélter) e iguala una destacada marca de Anderson Silva, al conseguir 16 triunfos seguidos en la organización.

La victoria de Makhachev en UFC 322 reafirmó su reputación como uno de los peleadores más completos del mundo. Su dominio técnico, su calma bajo presión y su capacidad para imponer su ritmo se notaron desde el primer asalto hasta el último. Más allá del cinturón, el triunfo simboliza un punto de inflexión: ahora compite en un peso en el que se siente mucho más cómodo. Él mismo lo dejó claro después del combate, al señalar que pelear sin los desgastantes cortes de peso le permite mostrar todo su potencial.

Hoy por hoy, la rivalidad verbal ya existe. El público lo pide. Los estilos prometen un choque espectacular. Y la historia reciente de ambos peleadores solo alimenta la intriga.

La gran pregunta no es si Makhachev vs. Topuria sería una pelea gigantesca, sino cuándo podría ocurrir. Lo que está claro es que, con el nivel que ambos muestran y el interés que generan, la posibilidad está más viva que nunca.