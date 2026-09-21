Mala racha celeste: Cruz Azul y su peor arranque que lo aleja del bicampeonato

Mientras que Joel Huiqui tomó una decisión tras la derrota de Cruz Azul ante Rayados de Monterrey, el campeón vigente atraviesa uno de sus momentos más irregulares de los últimos torneos. La Máquina alternó buenas actuaciones con partidos en los que dejó dudas y ahora enfrenta una etapa importante del Apertura 2026.

Así como Cruz Azul busca un último fichaje en Argentina, el equipo necesita encontrar respuestas dentro del campo para mantenerse en la pelea por el bicampeonato. En apenas 9 partidos, La Máquina ya sufrió 4 derrotas, una cifra que contrasta con lo ocurrido durante sus torneos anteriores.

La mala racha de Cruz Azul que le impediría el bicampeonato

Cruz Azul tuvo una recuperación después de quedar eliminado de la Leagues Cup y de las duras derrotas, cuando encadenó tres victorias frente a Necaxa, Santos Laguna y América. Sin embargo, posteriormente perdió el Campeones Cup ante Inter Miami y cayó 0-1 contra Rayados de Monterrey.

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Las cuatro derrotas del Apertura 2026 representan una señal de alerta para el campeón vigente. La cifra duplica las derrotas que registró en varios de sus torneos recientes completos y también iguala las cuatro que sufrió durante todo 2024.

La Máquina disputará la final de la Campeones Cup y después disputará 3 duelos importantes en la Liga BBVA MX.|Club de Futbol Cruz Azul

Además, el equipo atraviesa problemas en diferentes sectores. Los errores defensivos, algunos problemas de comunicación y la falta de contundencia ofensiva han marcado las últimas presentaciones. Cruz Azul también acumula dos partidos consecutivos sin marcar, algo que no sucedía desde 2024.

Así le había ido a Cruz Azul en los anteriores torneos

El contraste se observa al revisar los números recientes. En el Clausura 2024, con Martín Anselmi, Cruz Azul consiguió 33 puntos y perdió cuatro partidos, aunque alcanzó la Final. En el Apertura 2024 fue líder con 42 unidades y apenas una derrota, antes de quedar eliminado en Semifinales.

|Crédito: Instagram/@cruzazul

Durante el Clausura 2025, La Máquina sumó 33 puntos, con dos derrotas, mientras que en el Apertura 2025 consiguió 35 unidades y perdió dos encuentros. En ambos torneos llegó hasta las Semifinales.

Finalmente, en el Clausura 2026 terminó tercero con 33 puntos y apenas dos derrotas. Huiqui asumió el cargo en la última jornada de la fase regular y posteriormente condujo al equipo hasta el título frente a Pumas UNAM.

Ahora, Cruz Azul ya acumula cuatro derrotas en nueve jornadas del Apertura 2026. La recta final del torneo será determinante para que Huiqui encuentre la regularidad para pelear por el título.

