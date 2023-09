Manchester City: La máquina perfecta de Pep Guardiola

El Manchester City, dirigido por el español Pep Guardiola solo necesitó quince minutos para doblegar al Nottingham Forest por marcador de 2-0 en encuentro correspondiente a la jornada 6 de la Premier League, con goles de Phil Foden y Erling Haaland, pero que lamentó luego la expulsión con roja directa de Rodrigo Hernández.

La perfección en la maquinaria que dirige el técnico catalán se refleja en seis jornadas y seis victorias, cinco puntos por encima de cualquiera de sus perseguidores más cercanos, a la espera de los marcadores dominicales del Arsenal, del Tottenham y del Liverpool. Su fuerza como local es incuestionable, con 13 triunfos seguidos en la competición liguera, desde el 1-1 del 31 de diciembre de 2022 ante el Everton. De sus últimos 26 duelos en el Etihad en la Premier League ha ganado 24.

Su triunfo de este día fue fulminante. El líder no dio ninguna opción a la sorpresa. En el primer cuarto de hora no le permitió absolutamente nada al Nottingham Forest, que persiguió ‘fantasmas’ sobre el campo. Llegó tarde, sobrepasado por la precisión, la movilidad y la pegada del mejor equipo del mundo. No sólo ganaba 2-0 entonces, sino que la posesión era suya en un 88 por ciento.

El 12 era para su rival, que apenas había dado 24 pases en 15 minutos. Como si fuera un partido de balonmano, con un único equipo en ataque, el Manchester City, y uno en defensa, el Forest, todo se concentró en torno al área visitante, encima con el 97 por ciento de destreza en el pase del bloque de Pep Guardiola en todo el primer tramo, encima con el poder ofensivo de tres remates y dos goles antes de llegar al cuarto de hora.

Los goles del Manchester City ante Nottingham Forest

El 1-0, en el minuto 7, fue un golazo, por el pase de Rodrigo, por la combinación atrás de Walker y por la volea de Phil Foden con la zurda, dentro del área. Milimétrico todo el City, inevitable todo para el Forest.

El 2-0, en el 14, también surgió por la derecha, con el centro de Matheus Nunes, indetectable de nuevo para la defensa contraria, y el testarazo más cómodo del mundo para Erling Haaland. Son ya ocho goles en seis jornadas del noruego. Seis en los últimos cuatro duelos en la Premier. Son ya 44 en 41 choques desde su estreno.

No todo fue felicidad para el equipo de Guardiola. A los 27 segundos de la segunda parte, Rodrigo fue expulsado con tarjeta roja directa, por una reacción inapropiada, sancionado por la “conducta violenta” con la que se desplegó ante Gibbs White.

El próximo partido en la Premier League del Manchester City será ante el Wolves el sábado 30 de septiembre Molineux Stadium.