Manchester City desembolsa MILLONADA por su nuevo extremo

El Manchester City ha vuelto a romper el mercado invernal de transferencias y lo ha hecho con el fichaje de Antoine Semenyo. Extremo de 26 años británico-ghanés que se cansó de romperla con los Cherries del Bournemouth y que Pep Guardiola le puso el ojo desde hace unos meses.

Según información del periodista Fabrizio Romano, el Manchester City desembolsará 65 millones de euros para hacerse de los servicios del canterano del Bristol City. En poco más de 100 juegos, Semenyo anotó 31 goles y dio 13 asistencias para convertirse en uno de los pilares del cuadro dirigido por Andoni Iraola. Sus buenos números se reflejaron en su valor económico y actualmente tiene un valor justamente de 65 millones de euros de acuerdo a la información de Transfermarkt.

Negocio redondo para el Bournemouth

Apenas en enero de 2023, el club Cherrie desembolsó casi 11 millones de euros por Semenyo al Bristol City y tres años después ya va a recuperar mucho más de lo que gastó. Cabe destacar que, también se hablaba del interés por parte del Manchester United y del Chelsea por hacerse de los servicios del extremo, pero la puja fue ganada por Guardiola y compañía.

Finalmente, Iraola tendrá que ir al mercado invernal para encontrar un reemplazo de su máxima estrella y que el segundo semestre de la actual campaña de la Premier League no sea tan complicada en busca de no descender a la Championship.