Manchester City no pone fácil la salida de Bernardo Silva

Inglaterra. El equipo del Manchester City se la pone difícil al Barcelona si quiere llevarse al jugador Bernardo Silva, ya que la escuadra dirigida por el técnico Pep Guardiola no espera menos de 100 millones de euros por el portugués.

Según información del medio informativo ‘The Athletic’ asegura que el Manchester City no le cierra la puerta a Bernardo Silva para su salida del equipo pero no por menos del precio que cree que vale: 100 millones de euros. Además subrayó que no hay voluntad de hacer rebajas.

Bernardo Silva ha dado señales de querer salir del actual campeón de la Premier League y seguir su carrera en el club culé, aunque sin aspavientos ni peticiones radicales.

Por su parte, El técnico catalán Pep Guardiola ha dicho que no quiere tener gente descontenta en su plantilla, acepta la intención del jugador portugués de salir, pero a la vez tiene muy claro que no lo va a regalar, por mucho que sea el Barcelona el posible destino y que en el Etihad esté plagado de profesionales con raíces culés.

El mismo medio confirmó que el Manchester City aún no ha recibido ninguna oferta formal por Bernardo Silva, ni tampoco llamada alguna desde el entorno del jugador. Por eso el futbolista aprovechó estos últimos días para dejar un rastro de señales, como irse del estadio del City luego de la goleada al Bournemouth por marcador de 4-0 con un gesto que se parecía mucho a una despedida y, a las pocas horas, difundir en sus redes sociales un mensaje que fue en la misma línea. "¡Una gran actuación del equipo y un ambiente fantástico! También me gustaría agradecer a todos en el estadio por esos hermosos momentos de amor y apoyo que me mostraron”, publicó el futbolista luso.

En España dan por un hecho la llegada de Bernardo Silva

Por otra parte, el diario español ‘Sport’ ha publicado que ya existe un preacuerdo entre el representante del jugador y el Barcelona aunque no dicen más detalles. Según el medio informativo la transacción sería de 60 millones de euros.

La posible llegada de Benardo Silva al equipo del Barcelona pasa del traspaso del neerlandés Frenkie de Jong al Manchester United o al Chelsea faltando dos semanas del cierre del mercado.