Ídolo del Manchester United explota contra la directiva

El exjugador del Manchester United Rio Ferdinand, que se destacó por su fortaleza e intensidad dentro de la cancha, ya no pudo contenerse y explotó contra la directiva de los ‘red devils’.

La derrota de este sábado del Manchester United frente al Brentford enfadó y mucho al defensor, pero casi más lo hizo la manera en la que el equipo trató y trata de fichar a Frenkie De Jong, por el que también compite el Chelsea y que el Barcelona quiere sacar de su plantilla.

“Casi nos estamos prostituyendo por De Jong. Durante tres meses rogando ‘por favor, vente con nosotros’. Han ido detrás de él rogándole: ‘Fíjate en nosotros, por favor’. Él miraba y decía ‘No es para mí’. Y nosotros seguimos ahí: ‘Por favor, danos una oportunidad’. ¿Cómo nos estamos poniendo en esa posición? ¿Cómo permitimos que nos pongan en una posición así? ¿Crees que Klopp, Pep, Sir Alex o Mourinho seguirían a un jugador así? No harían eso...”, declaró Ferdinand en su canal de Youtube llamado ‘Vibe with Five’.

Ferdinand analiza la situación de Erik Ten Hag

“No lo siento por los jugadores, lo siento por Ten Hag. Le han traído con falsas promesas. Venía con la expectativa de nuevos fichajes. Seguro que está ahí pensando. ‘Me han vendido una mentira. No sabía que venía a esto’. Él lo sabía pero pensó que podría reconstruirlo. Obviamente, los jugadores no tienen el nivel requerido. Es así de simple. Algunos jugadores me dirán que está fuera de lugar, pero esto no es un resultado o dos, es mucho tiempo. Han tenido tiempo suficiente para perder la forma y volver a cogerla y mostrar su juego. Eso no está sucediendo. No quiero machacar a nadie, pero esto es indefendible”, adjuntó el exdefensa donde analiza la difícil situación que vive el nuevo técnico, Erik Ten Hag.

Ferdinand culpa en gran parte de la situación a los propietarios del equipo de Manchester, los hermanos Blazer. “¿Dónde demonios están los Glazer? ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! Esto no es un negocio normal. Es un club con patrimonio, con historia. Trátenlo así. No se comunican y nadie sabe donde están. Tienen que venir y dar la cara. No perdemos, nos están maltratando”, finalizó.