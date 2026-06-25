Se habla de este futbolista que radica en Europa para suplir a Anthony Martial en Rayados

En días recientes los Rayados de Monterrey han estado en la conversación mediática por diferentes motivos, sin embargo contrario a lo que sucedió en procesos pasados… hoy no existen múltiples fichajes o movimientos bomba. Ante dicho contexto, se indica que un costarricense convenció a Matías Almeyda para ser el nuevo delantero de La Pandilla.

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¿Quién es Manfred Ugalde, ariete que interesa en los Rayados?

Una etapa finalizó con Monterrey cuando se oficializó la salida del Tato Noriega. Sin embargo, ante la llegada de Matías Almeyda al conjunto de Nuevo León, las esperanzas y exigencias siguen altísimas. Pero, contrario a lo que estaba sucediendo, no se han anunciado los grandes fichajes y los días siguen avanzando. En ese sentido, ya tienen en la mira a este delantero.

A pesar de que Anthony Martial sigue en la institución, con contrato hasta 2027, parece que el nuevo cuerpo técnico busca otro perfil en caso de que el francés no levante la categoría de sus presentaciones. Y por ello, uno de los perfiles que se manejan es el de Manfred Ugalde, quien ya tiene bastante experiencia europea.

El nacido en Heredia apostó por Europa en el 2020 (con 18 años en ese momento) y ya tiene experiencia en Bélgica, Países Bajos y Rusia. Aunque los clubes no son los más poderosos de dicho continente, incluso llegar a la liga rusa parece un retroceso en su carrera, el joven de 24 años sería un perfil de interés por la capacidad de adaptación que se presume como una de sus virtudes.

¿Cuánto costaría Manfred Ugalde, probable fichaje de Rayados de Monterrey?

El silencio de los fichajes tiene un poco preocupados a los aficionados, que se acostumbraron a los grandes bombazos. Sin embargo, si el interés por el tico es real, se indicaría que Monterrey no escatimaría en presupuesto… pues algunos medios especializados catalogan el fichaje de Manfred Ugalde entre los 12 y 14 millones de dólares. Pero hasta el momento, no se ha hecho nada oficial con el conjunto de Almeyda y el equipo se prepara para el inicio del Apertura 2026 contra Santos el próximo 18 de julio.