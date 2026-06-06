Rayados de Monterrey ya entrena con Matías Almeyda y este fue el primer tip que les dio

La era de Matías Almeyda en Rayados de Monterrey ya comenzó dentro del campo de juego. Después de su presentación como nuevo entrenador del conjunto albiazul, el técnico argentino dirigió su primera práctica en cancha y empezó a dejar señales claras de la idea que buscará imponer de cara al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

De acuerdo con una publicación del periodista Felipe Galindo, el primer mensaje de Almeyda para sus futbolistas estuvo enfocado en algo tan básico como determinante: el control del balón. El entrenador les pidió concentración y atención al detalle con una frase que rápidamente llamó la atención: “Concéntrense en el sonido del balón. Contrólenlo. El balón es el que nos da de comer”.

El primer tip de Matías Almeyda a los jugadores de Rayados

El mensaje de Almeyda no fue menor. En su primer entrenamiento formal con Rayados, el argentino no apuntó únicamente a la intensidad física o al orden táctico, sino a la relación directa que el futbolista debe tener con el balón. La indicación fue clara: escuchar el balón, dominarlo y entenderlo como el punto de partida del juego.

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Según reportes desde Monterrey, la sesión estuvo enfocada en ejercicios de coordinación, rapidez, intensidad y control de balón. Excélsior señaló que el entrenador utilizó dinámicas con dominadas para elevar el nivel competitivo del grupo y, al mismo tiempo, romper el hielo en el vestidor durante sus primeros trabajos con la plantilla.

Por esta razón, la frase del “Pelado” encaja con una de las características que ha marcado buena parte de su carrera como entrenador: intensidad, cercanía con el futbolista y una metodología que exige concentración en cada detalle. En estos momentos, Rayados no solo inicia una pretemporada, también comienza una reconstrucción futbolística.

Práctica de Rayados previo al Apertura 2026|Crédito: @Rayados / X

Rayados quiere dejar atrás un semestre complicado

La llegada de Almeyda no se da en un contexto cualquiera. Rayados viene de un Clausura 2026 decepcionante, en el que no logró cumplir con las expectativas de una de las plantillas más importantes del futbol mexicano. Su torneo quedó marcado por la irregularidad, la falta de contundencia y una crisis deportiva que obligó al club a replantear su proyecto.

No es menor que el primer mensaje del entrenador haya estado vinculado al balón. Para un equipo que necesita recuperar identidad, seguridad y funcionamiento, Almeyda empezó por una idea simple, pero poderosa: antes de correr, presionar o competir, Rayados debe volver a controlar el juego desde la pelota.

