Marcel Ruiz es operado con éxito; se perderá el Torneo Apertura 2026

Malas noticias para el Deportivo Toluca y el futbol mexicano, Marcel Ruiz no tendrá actividad en el Torneo Apertura 2026. Los Diablos Rojos del Toluca dieron a conocer que el mediocampista mexicano fue operado con éxito de la lesión de ligamento cruzado anterior que lo tuvo literalmente entre algodones en el presente semestre y que lo dejó fuera de la convocatoria final de la Selección Mexicana de Futbol para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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A través de un comunicado oficial, el equipo mexiquense dio a conocer la noticia: "A partir de ahora, Marcel iniciará su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del cuerpo médico de la institución. El tiempo de recuperación dependerá de su evolución. Marcel ha sido una pieza fundamental dentro y fuera de la cancha, contribuyendo de manera decisiva a los logros obtenidos por nuestro club durante el último año", menciona el escrito del club choricero.

¿Titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El hubiera no existe, sin embargo, casi podríamos asegurar que el mediocampista del Toluca iba a estar en la lista final de Javier Aguirre para la justa mundialista. Ruiz fue y es pieza fundamental del equipo comandado por Antonio Mohamed que se consagró bicampeón del futbol mexicano y campeón de la Concacaf Champions Cup.

Por otro lado, el ex futbolista de los Gallos Blancos de Querétaro tendrá que ser sustituído por el 'Turco' para la siguiente campaña en el 11 titular de los Diablos Rojos. Será cuestión de tiempo para saber si el club de la capital del Estado de México va al mercado de fichajes por un jugador con perfil similar a Ruiz.