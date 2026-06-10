ÚLTIMA HORA: Richard Sánchez regresa a México

Fueron más de 200 partidos vistiendo la playera del Club América, se entiende el amor de los aficionados azulcremas por el volante paraguayo Richard Sánchez. El hoy, mediocampista del Olimpia de su natal país puso los rumores al rojo vivo tras un posteo con su esposa en la Ciudad de México.

Seis años, dos Ligas MX, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup fueron los títulos que ganó el canterano del Olimpia con el club de Coapa y es recordado con mucho cariño por el gol que metió en la final ante los Rayados de Monterrey hace unos semestres que guió al título a su equipo.

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Su fin en América

Fue en marzo de 2025 cuando la noticia de su salida de las Águilas acaparó todas las portadas. El mediocampista sudamericano fue vendido al Racing de Avellaneda por casi tres millones de euros según el portal especializado Transfermarkt, cerrando un ciclo exitoso en el futbol mexicano de la mano del brasileño André Jardine.

Lamentablemente para su causa, Sánchez no la pasó nada bien en el futbol de la Argentina tras nueve meses fue cedido al equipo que lo vio nacer en Paraguay. Actualmente, su cesión en el Olimpia acabó y tendrá que regresar a la disciplina del club de Avellaneda en busca de descifrar su futuro profesional.