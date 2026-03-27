Marcelo Flores enciende las redes al revelar que no se identifica con México: “En Canadá se sintió más como estar en casa, que todos esos años en México”

Marcelo Flores, delantero de Tigres parece 'haber metido la pata', en unas declaraciones recientes en el marco de su concentración con Canadá e inminente debut con esta Selección. El ex prospecto del Arsenal manifestó en una entrevista su alegría por pertenecer a los canadienses, pero la polémica se desató cuando ha revelado que no encaja con la cultura mexicana ni con lo que ha vivido en su estancia en suelo mexicano.

Marcelo Flores, de acuerdo a los antecedentes tuvo que tomar una dura decisión, entre seguir aspirando a ser convocado por Javier Aguirre con la Selección Mexicana o bien, escuchar el llamado de Canadá y Jesse Marsch, entrenador de dicha selección.

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El propio entrenador Marsch hizo un puente de conversación con Flores y su familia, lo convocó y sumó a un campamento, pero un tema administrativo en el cambio de federación provocó que se truncara su proceso.

Marsch además explicó que entendía que Flores tenía que tomar una decisión fuerte, pues es renunciar a México en cuanto a selecciones y aventurarse con Canadá, lo que tenía que determinarse con asesoría de su familia y entorno.

Ahora el cambio ha ocurrido, será jugador canadiense y en la primera charla más extensa y en la que pudo expresarse, Marcelo Flores fue muy honesto

“Nunca había estado en un campamento de Canadá, siempre estuve en el sistema de México, así que no sabía qué esperar", adelantó Marcelo Flores en su entrevista.

Y fue muy tajante, "pero ahora que estoy aquí ves lo GRANDIOSO que es el grupo, el vínculo entre ellos y con el cuerpo técnico. Siento que el poco tiempo que pasé aquí en Canadá se sintió MÁS COMO ESTAR EN CASA que todos esos años en MÉXICO".

Justificó que "no digo nada malo del equipo, pero es algo cultural, NO ENCAJABA CON MI ESTILO ni con el vínculo que sentí. No puedo esperar el debut. Es otro sueño hecho realidad. Me siento mucho más feliz aquí y estoy más emocionado que nada”, explicó Marcelo Flores.

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¿Cuándo debutaría Marcelo Flores con Canadá?

Este sábado Canadá tiene un amistoso contra Islandia y el martes ante la selección de Túnez, juegos en los que Marcelo Flores tendría sus primeros minuts como seleccionado canadiense.