Javier Aguirre CONFIRMA ACUERDO con Chivas y Amaury Vergara, ante las bajas que sufrirán por motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre tuvo rueda de prensa este jueves a dos días de que enfrente en amistoso a Portugal en la cancha del Estadio Banorte, e hizo entre muchas declaraciones, una revelación importante tocando el tema de las Chivas y el número tan amplio que podría convocar de este equipo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aguirre, con un semblante de análisis y pensando en todas las posibilidades que se presentan rumbo al Mundial, habló sobre la postura de los equipos en Liga MX para poder tener a los jugadores convocados en una concentración extensa.

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Recalcó que el 6 de mayo -dentro de casi un mes- será la fecha cuando jugadores de la Liga MX convocados se sumarán a este campamento para poder trabajar con ellos y tocó el tema de Chivas, que al tener solamente mexicanos y pasar por un buen momento, puede resultar afectado.

Y es que tal vez el tema no es prestar o seder a los jugadores, sino que todo esto sucede cuando se estará disputando la Liguilla del Clausura 2026, la cual arranca el sábado 2 de mayo con los juegos de ida de Cuartos de Final y termina el 24 de mayo con el juego de vuelta de la Gran Final.

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Chivas, podría recibir convocatoria de hasta seis jugadores para este campamento especial, por lo que Aguirre aceptó que en recientes días de acercó personalmente a Amaury Vergara para notificarle que podría tener una convocatoria muy nutrida de su equipo.

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La sorprendente reacción de Amaury Vergara sobre los convocados por Javier Aguirre

"Yo personalmente me atrevo a decirlo, le dije a Amaury Vergara en Guadalajara, que ustedes (Chivas) pueden ser muy afectados por ser ser todos mexicanos, y él me dijo, Javier, 'por delante está la Selección Mexicana'".

Y abundó que en todos los equipos tuvo una expresión similar de los directivos, recordando que "torneos de liga MX, habrá 60 más y Mundial en casa, solo 1".