Marco Fabián está listo para un nuevo reto

El jugador mexicano, Marco Fabián de la Mora , declaro en el programa Los Protagonistas que se encuentra preparado para enfrentarse a su nuevo reto en la ciudad sinaloense de Mazatlán bajo las órdenes de Beñat San Jose.

La vuelta de Fabián a las canchas

Fabián llega a los cañoneros después de seis meses de inactividad, cuando rompió su vínculo contractual con los bravos de FC Juárez, equipo con el que regreso al futbol mexicano después de su paso por el futbol extranjero.

Promesa de magia

El medallista olímpico en Londres 2012 asegura que en su paso por Mazatlán FC, derrochara magia en el césped del Kraken “Tendremos magia, es para lo que vengo… a pesar de mi inactividad de seis meses, en ningún momento me descuide, estuve entrenando en todo momento, reflexionando cosas buenas y cosas malas… y estas ganas que tengo de regresar a la cancha… que regrese ese Marco Fabián del que hablaste me quedo con las cosas buenas y creo que es una motivación para mi” comento que se encuentra seguro que su forma física no será un tema de preocupación después de llevar más de seis meses sin jugar un solo minuto.

Llegada frustrada a Chivas

Fabián aseguro que a pesar de que no se le abrieron las puertas de Chivas para un regreso como se especulaba, no presenta rencor a la institución y le sigue teniendo un cariño especial después de todos los años en los que perteneció al club de Verde Valle, pero afirmó que se encuentra 100% comprometido para dar su mejor desempeño en el conjunto de los cañoneros y no desaprovechar la oportunidad que se le está brindado.

Vuelta a la Selección Azteca

Al ser cuestionado si se vería participando en su tercer justa mundialista en Noviembre, declaró que él se ve en ese grupo porque aún no se encuentra retirado pero es consiente que los que representen a la Selección Azteca en Qatar 2022 tiene que ser los mexicanos que se encuentren en mejor momento pero no lo ve imposible.

Con qué Marco Fabián se encontrará Mazatlán

La duda consiste en saber a qué Marco Fabián de la Mora veremos en el puerto de Mazatlán, el que tuvo su brillante paso por el futbol alemán con las águilas de Frankfurt o el mismo rendimiento que tuvo en el equipo de los bravos de Juárez, el será el único que pueda responder esa duda.