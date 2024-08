Marco Verde desmiente haber vendido su auto para competir en París 2024

El pasado viernes 9 de agosto del 2024, el mexicano Marco Verde logró conseguir medalla de plata en box en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con su gran actuación, las redes sociales se llenaron de felicitaciones y de mexicanos celebrando el logro que consiguió.

Unas cuantas horas después, se volvió muy viral en redes sociales que la familia de Marco Verde había tenido que vender su auto para poder pagar el viaje del atleta a París y que pagó sus viáticos con su dinero.

Fue tanto el impacto que tuvo ese tipo de publicaciones que hasta el presidente de una cadena de autos, confesó que le iban a regalar uno al mexicano. Realmente fue un tema que sorprendió a todos.

El mensaje de Marco Verde

Este sábado 10 de agosto, Marco decidió hablar al respecto y detalló que él jamás dijo algo sobre eso y que ni su familia ha hablado del tema. Además, reveló que se enteró a través de las redes sociales.

“La verdad fue algo que yo nunca dije, nunca he tenido problemas y siempre digo que me apoyan. Mi familia tampoco ha declarado de esta manera, cuando llegue a México tendré entrevistas y haré lo que siempre hago que es agradecer a todos y en esos agradecimientos está CONADE porque nunca he hablado mal y nunca lo haré”.

Por el momento, no ha dicho nada más Marco Verde. Se espera que este regresando a México en los próximos días y pueda hablar de forma más clara y libre al respecto contando con detalle y claridad si algo de lo que mencionaron fue cierto.

