Marco Verde vs Cristian Montero, horario de la transmisión de la pelea por Box Azteca

¡Culiacán se viste de gala para recibir una noche de boxeo que promete emociones al límite! Este sábado 12 de julio, el medallista olímpico Marco Verde regresa al cuadrilátero para enfrentar al colombiano Cristian Montero, en lo que será su segunda pelea como profesional y su debut en territorio mexicano.

La función, titulada Sinaloa con Verde, se celebrará en el Polideportivo Juan S. Millán, recinto emblemático para el boxeo sinaloense. Verde, oriundo de Mazatlán, llega con una victoria por nocaut técnico en Arabia Saudita ante Michel Polina, y ahora busca consolidarse frente a su gente. Por su parte, Montero, con récord de 4-4 y dos nocauts, representa un reto interesante para el mexicano, que ha entrenado bajo la tutela del reconocido Eddy Reynoso en el Canelo Team.

El combate está pactado a seis rounds en peso supermedio, y ambos pugilistas cumplieron con el pesaje oficial sin contratiempos: Verde marcó 76.1 kg y Montero 75.9 kg. La cartelera también incluye peleas como Jonathan Fierro vs Leobardo Quintana, José Calderón vs Gohan Rodríguez, y Jesús “Veneno” Aréchiga vs Agustín “Chato” Pérez, en una jornada que busca impulsar el talento regional.

¿Dónde y a qué hora ver la pelea?

La transmisión será por Box Azteca, disponible en televisión abierta por Azteca 7, en línea por aztecadeportes.com, y a través de la app de TV Azteca. La función inicia a las 23:00 horas (centro de México).

Esta pelea no solo representa un paso más en la carrera profesional de Marco Verde, sino también una oportunidad para que el público mexicano lo vea brillar en casa. Desde Azteca Deportes, te invitamos a no perderte esta velada que promete ser histórica para el boxeo nacional. ¡El cuadrilátero está listo y Verde también!