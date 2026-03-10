Mario Day: por qué el 10 de marzo se celebra al ícono más grande de los videojuegos

Cada 10 de marzo, jugadores de todo el mundo celebran el Mario Day, una fecha dedicada al personaje más famoso de Nintendo y uno de los íconos más importantes en la historia de los videojuegos: Mario. La razón detrás de esta celebración es tan simple como ingeniosa: al escribir Mar 10 (abreviatura de March 10 en inglés), el resultado visual se parece mucho a la palabra Mario.

Lo que comenzó como una coincidencia divertida entre fans terminó convirtiéndose en una celebración oficial dentro de la industria del gaming. Con el paso de los años, Nintendo adoptó la fecha para lanzar promociones, anuncios especiales, eventos y contenido relacionado con su personaje más emblemático.

🍄🎮 ¿Por qué hoy es el Mario Day?



Porque Mar10 se parece a Mario.



Cada 10 de marzo, fans de todo el mundo celebran al ícono de Nintendo que cambió la historia del gaming.#MarioDay #Nintendo #GamingHistory pic.twitter.com/EPE7P2OQi7 — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) March 10, 2026

Mario apareció por primera vez en 1981 dentro del clásico arcade Donkey Kong, creado por Shigeru Miyamoto. En aquel momento el personaje era conocido como “Jumpman”, un carpintero que debía rescatar a una mujer secuestrada por un enorme gorila. No fue sino hasta 1985 cuando Mario se convirtió oficialmente en protagonista con el lanzamiento de Super Mario Bros., título que revolucionó la industria y ayudó a consolidar a Nintendo como una potencia mundial del entretenimiento.

Desde entonces, Mario se ha convertido en una figura central del gaming. Ha protagonizado más de 200 videojuegos, incluyendo títulos de plataformas, carreras, deportes y RPG. Entre los más recordados se encuentran Super Mario 64, Mario Kart y Super Mario Odyssey, todos considerados hitos dentro de la industria.

El Mario Day no solo celebra al personaje, sino también la influencia cultural que ha tenido durante más de cuatro décadas. Cada año, Nintendo aprovecha la fecha para lanzar descuentos en juegos, anunciar colaboraciones, publicar contenido especial y recordar algunos de los momentos más icónicos del plomero más famoso del gaming.

Hoy, Mario no solo representa a Nintendo, sino también a toda una generación de jugadores que crecieron saltando sobre Goombas y explorando el Reino Champiñón. Por eso, cada 10 de marzo, millones de fans alrededor del mundo celebran al personaje que ayudó a definir la historia de los videojuegos.