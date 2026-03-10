Resident Evil Requiem entra a la historia al vender 5 millones en 5 días; así venció a los demás

Han pasado solamente algunos días desde que llegó su lanzamiento oficial, y la realidad es que Resident Evil Requiem ha superado las expectativas no solo de los aficionados, sino también de los organizadores y creadores de este videojuego, el cual sigue creciendo en cuanto a activos se refiere.

Resident Evil Requiem no solo es uno de los videojuegos mejor valorados de la franquicia por los expertos en el mundo gamer, sino que pinta para ser uno de los más vendidos gracias a las millones de ganancias que ha tenido hasta ahora. ¿A cuánto ascienden en relación con los demás títulos?

¿Cuántos millones ha vendido Resident Evil Requiem en su semana de debut?

Distintos medios y expertos en la materia han dado a conocer que Resident Evil Requiem es el videojuego que más rápido se vendió en la historia de la saga. Esta información genera aún más impresión considerando que, en un lapso de cinco días, el título llegó a vender hasta cinco millones de copias.

Ahora bien, ¿cómo se compara esto con las versiones anteriores? Para citar un ejemplo, el Resident Evil 4 Remake, uno de los más queridos por el fan, tuvo sus primeras cinco millones de copias en un lapso de cuatro meses, mientras que el Resident Evil Village alcanzó esta cifra un mes después que la antes mencionada.

El Resident Evil 3 Remake logró las cinco millones de copias en dos años, mientras que el Resident Evil 7 Biohazard alcanzó tal cantidad en 15 meses. Ante ello, el título que más se acercó en tiempo fue el Resident Evil 5, el cual logró cinco millones de copias vendidas en 60 días.

¿Resident Evil Requiem tiene dos finales?

La respuesta corta es sí. Una de las razones por las cuales Resident Evil Requiem ha superado por completo las expectativas de propios y extraños tiene que ver con la forma en cómo los organizadores presentaron dos finales, uno verdadero y uno alternativo, para gusto de cualquier fanático a este videojuego.