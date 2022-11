Mario García habla de su posible llegada a Pumas para el Clausura 2023

Desde hace varios días, Mario García ha sido fuertemente vinculado con una posible integración al cuerpo técnico de Rafael Puente del Río —con los Pumas—. Luego de conseguir su segundo título de la Liga BBVA Expansión MX al frente del Atlante, el estratega fue cuestionado sobre su posible cambio de aires.

“No sé si puede ser una despedida, la verdad es que estoy para Primera. Hay gente que me descalifica terriblemente, pero hoy, Emilio Escalante y Jorge Santillana me sacaron de esa descalificación. Cuando me trajeron aquí hace dos años y medio, les dijeron: ‘no lo traigan, trata mal a los jugadores, los vuelve locos’. Ellos ya me conocieron en el día a día, tres títulos, no sé cuántas semifinales y, lo más importante, un futbol que da gusto ver”, explicó, durante los festejos en el estadio Miguel Alemán Valdés.

La posible llegada de Mario García a Pumas

Reiterada la pregunta en torno a Ciudad Universitaria como su posible destino, el timonel, surgido de los Potros de Hierro también como futbolista, dejó entrever que aún no ha tomado una decisión al respecto y las condiciones pueden cambiar.

“Yo llevo años en solitario, fui a ayudar a (Diego Armando) Maradona en Sinaloa, gané campeonatos en Segunda, dirigí Primera y me tenían en el bote de la basura como a algunos de mis chavos, porque no tengo promotor, porque trabajo y exijo”, afirmó.

Cada que se expresa frente a los micrófonos, García ha defendido el desarrollo y proyección de los elementos a los que comanda en el circuito de plata del futbol mexicano y, una vez sellado el triunfo ante el Celaya, la oportunidad para remarcar el discurso fue inmejorable.

“Le debo esto a este gran grupo de jugadores que han pasado por aquí y que quiero que el lunes nos abandonen porque se los llevaron a Primera División. Invito a los técnicos de Primera a que volteen, tenemos de todo, soluciones por todos lados garantizadas y, si no, que me vengan a reclamar a mí”, señaló.

Por último, hizo referencia a lo que la entidad azulgrana significa y representa en su vida: “Es un equipo donde yo jugué de chavo, desde Satélite, tenía 11 años y era el que me quedaba ahí en Boulevares y desde ahí hubo una química instantánea. Casualmente, el dueño jugó ahí. Es un equipo que me gustaría ver en Primera División, por el folclor, por la pasión y porque respeta un futbol que hoy nos hace falta”.

