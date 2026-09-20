Tiene 23 goles en 52 partidos; él será la competencia directa de la Hormiga González en el Olympiacos

Armando, la Hormiga González, cayó con el pie derecho en su primera travesía en Europa luego de las buenas actuaciones que ha dejado con el Olympiacos, equipo que además de buscar el título en la Súper Liga de Grecia también desea trascender en la UEFA Europa League.

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La Hormiga González ha tenido más minutos de los esperados luego de la lesión de Ayoub El Kaabi, el delantero titular del conjunto griego. Sin embargo, la situación podría cambiar a partir de ahora luego de la llegada de un atacante que podría restarle ciertas titularidades al mexicano.

¿Quién es Marius Mouandilmadji, competencia de la Hormiga González en el Olympiacos?

Fue durante los últimos días que la directiva del Olympiacos confirmó la llegada de Marius Mouandilmadji, elemento nacido en Chad que cuenta con 28 años de edad y que llega proveniente del Samsunspor, equipo que pertenece a la primera división del balompié turco.

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De acuerdo con medios en Grecia, el Olympiacos habría pagado alrededor de 7 millones de euros por su nuevo jugador; es decir, poco menos de lo que invirtió en la Hormiga González, lo cual habla del interés del club griego por tener competencia interna importante de tres cuartos del campo en adelante.

¿Cuántos goles tiene la competencia directa de Armando González?

Con su último equipo, el elemento de 28 años de edad registró un total de 119 encuentros oficiales desde el 2023 hasta la fecha, lo cual habla de la regularidad que tuvo en el campo. En esta cantidad de tiempo, además, tuvo la oportunidad de anotar 44 dianas y 13 pases a gol.

Sin embargo, su mejor temporada fue la más reciente, misma en donde anotó 23 goles en 52 partidos. Vale decir, además, que la competencia de la Hormiga González también tiene experiencia en otras Ligas como la belga con el Seraing y la portuguesa con el Desportivo Aves y el Porto, sumando un total de 59 goles en 195 partidos.