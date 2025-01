Martín Anselmi estalla contra Cruz Azul: Me traicionaron

El técnico argentino Martín Anselmi ha desatado una controversia al acusar a Cruz Azul de cambiar “las reglas del juego” y difamarlo, justo cuando todo estaba listo para la formalización de su contrato con el club portugués Porto. Durante una conferencia de prensa, Anselmi presentó su declaración respecto a su salida del equipo mexicano.

¿Y todo para qué? Martín Anselmi se va de Cruz Azul

Anselmi asegura que Cruz Azul le cambio las reglas del juego

En sus declaraciones, Anselmi afirmó que Cruz Azul había prometido permitirle salir, que se había negociado y alcanzado un acuerdo con Porto. Sin embargo, cuando el acuerdo estaba a punto de formalizarse, Cruz Azul cambió las condiciones y lo difamó a través de los medios. “Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del club de futbol Porto. Sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización, cambiaron las reglas del juego, me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación”, explicó Anselmi.

Anselmi destacó el esfuerzo y dedicación tanto de su cuerpo técnico como de él mismo hacia el equipo mexicano hasta el último día. “Nada de lo que se ha dicho estos días refleja la verdad, no compren lo que les están vendiendo, saben cómo operan y lo saben mejor que yo”, afirmó el técnico argentino. Además, mencionó que tomó la decisión de salir del equipo por su crecimiento profesional y asumió la responsabilidad de su elección.



El argentino también aseguró haber solicitado una conferencia de prensa para despedirse de los aficionados en México, pero esta no le fue concedida. La situación se volvió insostenible tanto para él como para su familia, quienes tuvieron que salir del país de manera repentina. Sin embargo, agradeció al Porto por el apoyo brindado.

Anselmi manda mensaje de agradecimiento a los aficionados

Anselmi expresó su agradecimiento a México, a su gente, a la liga y a los entrenadores rivales por haberle ayudado a crecer como técnico y persona. Además, destacó el compromiso, esfuerzo y valentía de sus jugadores, quienes hicieron posible que Porto los eligiera para comenzar un nuevo proyecto.

“Doy gracias a todos los que lo hicieron posible. Los llevaré por siempre en mi corazón, un azul por vida”, añadió Anselmi.

El técnico fue anunciado como nuevo entrenador del Porto, tras viajar la semana pasada a Portugal. Por su parte, Cruz Azul negó haber llegado a un acuerdo con el equipo luso para rescindir el contrato de Anselmi y lo demandó por incumplimiento del mismo. Según el club mexicano, Anselmi no se presentó al entrenamiento programado, lo cual originó el conflicto legal entre ambas partes.



El tiempo revelará las consecuencias de esta polémica y cómo afectará a ambos clubes involucrados en el caso. La salida de Anselmi de Cruz Azul ha dejado una marca en el futbol mexicano y será recordada como un episodio controversial en su carrera.