Dijo “NO” a Pumas y espera su momento… Martín Anselmi apunta a un gigante del fútbol mexicano

El fútbol mexicano vuelve a mirar hacia Martín Anselmi . El técnico argentino, recordado por su breve pero intensa etapa en Cruz Azul, vuelve a ser protagonista de rumores y movimientos en la Liga MX.

Y esta vez, su decisión ha dejado claro que no piensa volver a México para cualquier equipo.

De acuerdo con versiones cercanas al entorno del entrenador, Anselmi habría rechazado dirigir a los Pumas de la UNAM. El motivo, según se filtró, fue contundente: el proyecto no se alinea con su ambición deportiva. “Quiero un equipo top”, habría sido su respuesta a la oferta universitaria, una frase que refleja su visión de carrera y el tipo de desafío que busca.

El técnico que no quiere reconstruir… quiere ganar

Anselmi, quien salió de Cruz Azul a inicios de 2025 abandonando al equipo por la puerta de atrás, dejó una huella importante en la institución cementera, no solo por su estilo táctico sino por su carácter competitivo.

Tras una breve experiencia en Europa con el Porto, el argentino fue contactado por distintos clubes sudamericanos —incluso Atlético Mineiro de Brasil—, pero volvió a descartar cualquier propuesta que no garantizara pelear por títulos inmediatos.

En el caso de Pumas, su negativa estaría ligada a un diagnóstico claro: el equipo atraviesa una etapa de transición y carece del plantel necesario para competir al más alto nivel.

Anselmi, por el contrario, busca un entorno sólido, con presupuesto, jerarquía y jugadores listos para ejecutar su modelo de presión alta y ataque constante.

Rayados, el destino que espera el argentino

Fuentes del entorno del estratega aseguran que Anselmi sigue de cerca la situación de Rayados de Monterrey, uno de los grandes favoritos del Apertura 2025.

El equipo regio, bajo el mando de Domènec Torrent, aún pelea en la cima del campeonato, pero su continuidad más allá de junio de 2026 no está asegurada. Si los resultados no acompañan, el nombre de Anselmi sería el primero en la lista.

Por ahora, el argentino mantiene la calma. Su entorno asegura que prefiere esperar un proyecto grande antes que aceptar cualquier banquillo, aunque eso signifique tomarse un tiempo fuera del radar.

En palabras simples, Anselmi no quiere reconstruir un equipo… quiere volver para ganar.