Sergio Ramos responde a las críticas y el ‘Mago’ brilla en el Monterrey

El entrenador del Monterrey, Martín Demichelis, no escatimó en elogios para su defensor estrella, Sergio Ramos , tras el emocionante empate 1-1 contra Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria en partido correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2025. El exjugador del Real Madrid, de 38 años, demostró una vez más su valía al anotar el gol del empate para los regiomontanos, consolidándose como una pieza clave en el esquema táctico de Demichelis.

VIDEO: La espeluznante herida del Memote Martínez tras el Puebla vs Pumas

La importancia de Sergio Ramos en el equipo de Rayados

En la conferencia de prensa posterior al partido, Demichelis se refirió a Ramos como “el mago” del equipo. “Algunos dudaban de Sergio por su inactividad y por su edad, pero ha demostrado el porqué tiene esa gran trayectoria internacional. Es el mago, lo corrobora con cada participación”, comentó el técnico argentino.

Te podría interesar: El mensaje de Jardine que pone a temblar a Chivas y el futuro de Richard Sánchez está por definirse

Sergio Ramos, quien llegó a México con una trayectoria envidiable, ha sido objeto de críticas debido a su inactividad antes de unirse a Monterrey. Sin embargo, su desempeño en el campo ha sido sobresaliente, anotando dos goles desde su llegada. El primero de ellos fue crucial en la victoria por 4-2 sobre Santos Laguna, y el segundo, en el partido contra Cruz Azul, llegó a través de un certero cabezazo tras un tiro de esquina.

Demichelis también destacó el liderazgo y el empuje que el exdefensa del Real Madrid aporta al equipo. “Desde que llegó a México, Sergio ha demostrado ser un jugador excepcional. Su experiencia y calidad son innegables, y su capacidad para marcar la diferencia en momentos clave es algo que pocos jugadores poseen”, añadió el entrenador de Monterrey.

Lugar en la tabla y próximo encuentro del Monterrey en el Clausura 2025

El empate contra Cruz Azul dejó a Monterrey con 16 puntos, ubicándolos en la novena posición del torneo Clausura 2025 al cabo de once jornadas. A pesar de no haber logrado la victoria, Demichelis se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo y, en particular, con la actuación de Ramos. “Estamos trabajando para mejorar y alcanzar nuestros objetivos en el torneo. Con jugadores como Sergio en nuestras filas, estoy seguro de que podemos lograr grandes cosas”, concluyó el técnico argentino.

Te podría interesar: Inconformidad en Chivas tras expulsión de Espinoza en Clásico Nacional

El próximo encuentro de los Rayados en la Liga BBVA MX será ante los Pumas de la UNAM en C.U. el domingo 16 de marzo a las 18:00 horas tiempo del centro de México.