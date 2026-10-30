¡INCREÍBLE FALLA DE MATEO CORONEL! 😱⚽ ¡REBANÓ EL BALÓN Y PERDONÓ EL PRIMERO!
¡ERA EL PRIMERO Y LO DEJÓ ESCAPAR! 😱⚽ Mateo Coronel tuvo una oportunidad clarísima para abrir el marcador, pero terminó rebanando el balón y desperdició una gran ocasión frente al arco. ¡Increíble falla en el duelo entre FC Juárez y Querétaro!
¡INCREÍBLE FALLA DE MATEO CORONEL EN EL JUÁREZ VS QUERÉTARO! 😱⚽🔥
Mateo Coronel protagonizó una de las jugadas más llamativas del partido entre FC Juárez y Querétaro, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.