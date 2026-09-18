Esto podría ocurrir con Matías Almeyda si Rayados PIERDE contra Cruz Azul

El Clásico Nacional del balompié azteca se llevará a cabo este fin de semana; sin embargo, otro duelo que acapara por completo las miradas es aquel que enfrentará a los Rayados de Monterrey frente a la Máquina de Cruz Azul, quien llega como el actual campeón de la Liga BBVA MX.

cruz azul

Este partido es vital para las aspiraciones del conjunto de la Sultana del Norte, quien comienza a rezagarse en cuanto a puntos en la tabla general se refiere. Dicha situación, en consecuencia, ha generado cierto estrés para Matías Almeyda, técnico que recientemente llegó a Rayados.

¿Qué pasará con Almeyda si Rayados pierde con Cruz Azul?

Lo primero a tener en cuenta es que la temporada de Rayados ha venido de más a menos, pues después de un par de encuentros por demás llamativos, el club perdió la final de la Leagues Cup 2026 y, además, ya registra tres duelos consecutivos sin obtener el triunfo en su cancha y ante su gente.

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Tal situación ha comenzado a calar profundo en la directiva de Rayados, la cual, pese a realizar una inversión millonaria para este torneo, observa cómo el club se mantiene en el duodécimo lugar de la clasificación general pese a los deseos de Almeyda de recuperar la mística de La Pandilla.

Ante ello, la presión para Matías ha comenzado a crecer, por lo que, si bien su puesto en Rayados aún no corre peligro, si ha empieza a generar dudas respecto a lo que ocurrirá con él en la Sultana del Norte en un futuro a mediano plazo; es decir, al término del Apertura 2026 si continúa con resultados adversos.

¿Cuándo y a qué hora será el partido entre Rayados y Cruz Azul?

Será este sábado 19 de septiembre cuando Rayados de Monterrey reciba a la Máquina de Cruz Azul en la cancha del BBVA Bancomer como parte de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, en un duelo que comenzará en punto de las 7 de la noche en el centro del país.