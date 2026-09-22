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Matías Almeyda enfrenta un nuevo problema en Rayados de Monterrey y tiene que resolverlo urgente

El “Pelado” Almeyda sufre bajas en los Rayados de Monterrey para el duelo ante el Atlante FC

Matías Almeyda enfrenta un nuevo problema en Rayados de Monterrey y tiene que resolverlo urgente

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Aunque Rayados viene de ganarle a Cruz Azul (resultado que obligó a Joel Huiqui a tomar una decisión en La Máquina), el equipo regiomontano ya tiene un nuevo desafío por delante. Matías Almeyda tendrá que modificar nuevamente su planificación debido a varias ausencias que complicarán la preparación para la siguiente jornada.

Así como el "Pelado" Almeyda realizó un pedido a la afición de La Pandilla, ahora tendrá que resolver un problema dentro del plantel. Rayados no podrá contar con cuatro jugadores para visitar al Atlante, entre convocatorias a la Selección Mexicana y futbolistas que continúan recuperándose de distintas molestias físicas.

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|Crédito: Instagram/@rayados

Las bajas que tendrá Rayados ante Atlante por la Fecha FIFA

La Fecha FIFA de septiembre y octubre afectará directamente al Monterrey. Víctor Guzmán y Orbelín Pineda fueron incluidos en la primera convocatoria de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana y estarán fuera del equipo prácticamente durante un mes.

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Para Guzmán será su regreso a la Selección Mexicana después de ocho meses. El defensa buscará ganarse un lugar dentro del recambio generacional que encabeza Márquez. Pineda, en cambio, forma parte de los futbolistas que estuvieron en el Mundial 2026 y buscará continuar dentro del proceso nacional.

Rayados de Monterrey
Rayados de Monterrey se prepara para los Cuartos de Final de la Leagues Cup|Crédito: @Rayados / X

Otras bajas de Matías Almeyda en el CF Monterrey

A esas ausencias se suman dos problemas físicos. Carlos Salcedo todavía no recibe el alta médica después de la lesión que sufrió durante el Clásico Regio, por lo que continuará fuera de la convocatoria.

Diego Rossi tampoco estuvo disponible ante Cruz Azul por molestias físicas. El delantero incluso quedó fuera de la convocatoria de Uruguay para la Fecha FIFA, por lo que Almeyda tendrá que esperar para volver a contar con él.

Refuerzos Almeyda Rayados
Matías Almeyda confirma que Rayados de Monterrey irá por nuevos refuerzos para el Apertura 2026|Rayados

El próximo partido de Rayados de Monterrey en el Apertura 2026

Rayados visitará al Atlante el viernes 25 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México. Los Potros de Hierro recibirán al conjunto regiomontano en el Estadio Azteca (ahora Banorte), en un encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026.

El Monterrey llegará con la necesidad de sumar tres puntos para intentar regresar a la zona de Liguilla. Actualmente ocupa el décimo lugar con 13 unidades, mientras que Atlante marcha decimocuarto con ocho puntos.

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