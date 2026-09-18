El insólito pedido que hizo Matías Almeyda a la afición de Rayados de Monterrey

No es la primera vez que lo hace... Matías Almeyda ya le hizo un curioso pedido a los fanáticos, y ahora vuelve a hacerlo. El entrenador argentino atraviesa un momento de exigencia en los Rayados de Monterrey después de una racha de tres partidos sin ganar, aunque su discurso apunta a mantener la calma.

Así como el "Pelado" Almeyda ha tenido reflexiones sobre la vida, también ha hablado directamente sobre la presión que existe en el futbol. Antes del encuentro ante Cruz Azul, el director técnico de Rayados pidió paciencia a los aficionados y recordó que el equipo disputó una final apenas diez días atrás.

Matías Almeyda confirma que Rayados de Monterrey irá por nuevos refuerzos para el Apertura 2026|Rayados

¿Qué le pidió Almeyda a los aficionados?

El argentino reconoció que la afición tiene derecho a exigir triunfos, pero pidió que el proceso sea evaluado con mayor perspectiva. “El aficionado que no quiere ganar no es aficionado”, señaló, dejando claro que entiende las expectativas que existen alrededor de Monterrey.

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Almeyda también sostuvo que los resultados no deben analizarse de manera extrema después de cada partido. “Ni cuando se gana es tan bueno, ni cuando no se gana es tan malo”, explicó. Incluso recordó que Rayados venía de disputar la Final de la Leagues Cup 2026.

El entrenador también tiene otro desafío pendiente con el plantel: la regla de menores. Monterrey apenas suma 196 de los mil 170 minutos requeridos, por lo que deberá darle espacio a los jóvenes durante el torneo sin descuidar los resultados.

El calendario de Rayados de Monterrey tras el empate con Tigres UANL

Después del empate 0-0 ante Tigres UANL en el Clásico Regio, Monterrey tendrá una seguidilla de partidos que pondrá nuevamente a prueba el proyecto del “Pelado” Almeyda. El siguiente compromiso será ante Cruz Azul, el 19 de septiembre a las 19:10 horas, en el Estadio BBVA.

Posteriormente, Rayados visitará al Atlante el 25 de septiembre en punto de las 7 PM. Después llegará uno de los partidos más esperados, frente al Club América, programado para el 10 de octubre a las 21:00 horas. El calendario continuará con Pachuca el 18 de octubre a las 19:00 horas.

Además, Almeyda reafirmó su compromiso con Monterrey al recordar que firmó por dos años. “Si yo firmé dos años, son dos años”, manifestó, mientras también elogió a Joel Huiqui y al Cruz Azul por el futbol mostrado y por haber sido campeones.

