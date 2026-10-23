Matías Almeyda se reencuentra con Chivas: la historia completa de su polémica salida

Matías Almeyda vivirá un partido especial este sábado 24 de octubre, cuando Rayados de Monterrey reciba a Chivas en la jornada 14 del Apertura 2026. El argentino conquistó 5 títulos con el cuadro rojiblanco, que tiene pensado fichar a un delantero para el Clausura 2027.

El encuentro en el Estadio BBVA marcará su primer enfrentamiento ante el conjunto rojiblanco desde aquella despedida de junio de 2018, que dejó diferencias entre el técnico y la directiva del Rebaño Sagrado, que aún aspira al liderato de este torneo.

Este sábado 24, Almeyda enfrentará a Chivas en el Estadio BBVA.|@peladoalmeyda

Los títulos que conquistó Almeyda con Chivas

El entrenador llegó a Guadalajara en septiembre de 2015, cuando el equipo atravesaba problemas de descenso. Su contratación coincidió con la salida de José Manuel de la Torre, aunque Almeyda asumió el cargo en medio de cuestionamientos por la forma en que ocurrió el cambio de entrenador.

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Desde su primer semestre, Mati consiguió resultados importantes y ganó la Copa MX del Apertura 2015, tras vencer 1-0 al León en la final. Durante 2016, el Guadalajara conquistó la Supercopa MX frente a Veracruz, aunque también sufrió dos eliminaciones ante América en los cuartos de final de los torneos Clausura y Apertura del mismo año.

Un año después llegó el momento más importante de su gestión: en el Clausura 2017, Chivas ganó la Liga MX y la Copa MX, con lo que completó un doblete histórico para el club. La quinta conquista llegó en abril de 2018, cuando el equipo rojiblanco derrotó al Toronto FC en la final de la Concachampions.

La salida de Matías de Chivas

Los problemas entre el entrenador y la directiva crecieron durante los últimos meses de su gestión. En 2018, los futbolistas reclamaron públicamente premios pendientes por el doblete del Clausura 2017, mientras Almeyda respaldó a sus jugadores.

El 12 de junio de 2018, el técnico argentino confirmó su salida en una conferencia de prensa. Durante su despedida explicó que todavía tenía años de contrato, pero consideró que no existían las condiciones necesarias para continuar.