Verstappen deja claro por qué no asistió al estreno de la película de la F1 en Nueva York

La Fórmula 1 está viviendo una época dorada y su popularidad se ha catapultado gracias a eventos como el estreno de la nueva película de la F1, protagonizada por Brad Pitt . Sin embargo, en la noche del estreno en Nueva York, Max Verstappen, el actual campeón del mundo y la figura más dominante de la Fórmula 1 en los últimos años, fue una notable ausencia.

¿Qué ocurrió con Verstappen?

Tras su participación en el Gran Premio de Canadá, Verstappen decidió no asistir al evento exclusivo organizado en Times Square, que se llevaría a cabo en el icónico Radio City Hall. Mientras que varios pilotos, incluyendo a estrellas de la F1, disfrutaron de la velada, Verstappen prefirió regresar a su hogar.

El mismo Verstappen lo aclaró en una declaración que sorprendió a algunos: “Me voy a casa con mi hija”, expresó tras terminar segundo en Montreal. "¿Veré esa película más adelante? Quizás sí. Si me gusta, o si alguien más quiere verla, me parece bien. Y quizás me sorprenda gratamente”, agregó con una actitud relajada.

Este no fue el primer evento de la F1 que Verstappen decide saltarse. El mes pasado, cuando se realizó una proyección privada para los pilotos antes del Gran Premio de Mónaco, Verstappen también estuvo ausente, lo que indica que su decisión de no asistir al estreno no fue algo excepcional, sino más bien parte de su estilo personal.

El contexto de su decisión

Lo que realmente sorprendió fue la sinceridad de Verstappen, quien aclaró que su ausencia no tenía nada que ver con un rechazo hacia el evento o la película en sí: “También espero sinceramente que sea una buena película y tenga éxito, y que tenga un efecto positivo en la Fórmula 1. Simplemente no deberían obligarme a ir a ningún sitio, porque no es así como debería ser”, comentó.

Un Max Verstappen fiel a su estilo

Para Verstappen, el foco parece estar en su vida personal y su familia, sin dejar de lado su rendimiento en pista. En un mundo lleno de compromisos promocionales y comerciales, el piloto neerlandés ha mostrado ser fiel a su propio ritmo, sin ceder a las presiones externas que puedan desviar su atención de lo que verdaderamente le importa: su familia y su carrera en la Fórmula 1.