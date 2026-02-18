¿Polémica? Revelan al árbitro para el Cruz Azul vs Chivas de la Jornada 7 del Clausura 2026

Este miércoles 18 de febrero del 2026, se dio a conocer al árbitro encargado de impartir justicia en el encuentro de Cruz Azul vs Chivas de la Jornada 7 del Clausura 2026. Uno de los partidos más llamativos de la jornada pues se enfrentan el segundo contra el primer lugar de la tabla.

⚽️ NUESTRO PRÓXIMO PARTIDO ⚽️ 🆚 Chivas

🗓️ Sábado 21 de febrero

⏰ 21:05

🏟️ Cuauhtémoc pic.twitter.com/EPFKbtWnHc — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 18, 2026

Para el Cruz Azul vs Chivas, el árbitro central es Maximiliano Quintero Hernández. Un silbante de 32 años de edad que ya cuenta con experiencia en diferentes juegos de primera división acumulando 31 encuentros contando liguilla.

Será un partico clave para el central de poder mostrar su experiencia y no terminar en el ojo de la polemica. Quintero tendrá al siguiente cuerpo árbitral:



Árbitro Central: Maximiliano Quintero Hernández

Asistente Uno: José Ibrahim Martínez Chavarría

Asistente dos: Edgar Magdaleno Castrejon

Cuartos Árbitro: Iván Antonio López Sánchez

VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina

AVAR: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Así llegan Cruz Azul y Chivas

Para el encuentro, Cruz Azul llega en una racha positiva de resultados pues llega con siete encuentros sin conocer la derrota. Se ubica en el segundo de la tabla con 13 puntos conseguidos, ha demostrado un buen ritmo en el terreno de juego y muchos especilistas consideran que es uno de los candidatos a pelear por el título.

Por su parte, Chivas llega en el primer lugar de la tabla con 18 puntos conseguidos e invicto con seis victorias de forma consecutiva. Es uno de los candidatos a pelear por el título pero tiene una dura prueba en las siguientes jornadas enfrentando rivales con un plantel más competitivo.

El Cruz Azul vs Chivas se disputará el sábado 21 de febrero del 2026 en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México desde el Estadio Cuauhtémoc.

