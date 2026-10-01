¿Cuánto es lo máximo que puedo bajar de peso en 10 días? Trucos y recomendaciones

Existe mucha información en torno a la forma en cómo bajar de peso se puede convertir en un martirio o una solución fácil dependiendo de los elementos con los que te apoyes, así como de la ayuda profesional que tengas en cuanto a dieta y activación física se refiere.

Entrevista con Alexis Vega | Selección Azteca

Bajar de peso no es un asunto imposible y, de hecho, es más sencillo de lo que se cree si se lleva a cabo una coordinación entre hábitos alimenticios saludables y una rutina de ejercicios que vaya de acuerdo a tu cuerpo. Ahora bien, ¿es posible perder kilos en un lapso de diez días?

¿Cuánto puedo bajar de peso en un lapso de 10 días?

Lo primero a tener en cuenta es que, en esencia, sí es posible bajar de peso en un lapso de 10 días. De hecho, expertos en la materia consideran que puedes bajar entre 1 y 2 kilos y medio dependiendo de una serie de factores tanto propios como ajenos a tu persona.

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¡Platos para bajar masa adiposa!



En el día del nutricionista, y porque vos lo pediste, hicimos este video con ejemplos para bajar masa adiposa (masa grasa). 👇



1️⃣ Es necesario generar un déficit en el balance de energía, esto quiere decir consumir menos kcal de las que se… pic.twitter.com/nE6QrSduU5 — Los Pumas (@lospumas) August 11, 2025

Bajo este contexto, bajar de peso en 10 días puede variar de acuerdo con tu peso inicial, así como el metabolismo que tengas, la ingesta de alimentos que consumas y la cantidad de ejercicio que realices en este lapso de tiempo, por lo que son variables que debes tomar en cuenta para este proceso.

¿En qué se pierden kilos al bajar de peso en 10 días?

Debes tener en cuenta que la mayor parte del peso que se pierde en este periodo de tiempo deriva de la retención de líquidos y la reserva de azúcar que tengas en tu cuerpo, más no a grasa pura. Para ello, se necesita más tiempo y una constancia superior en cuanto a actividad física se refiere.

Expertos señalan que el cuerpo humano puede quemar alrededor de 55 gramos de grasa real en este lapso si se mantiene un buen déficit calórico. No obstante, recomiendan evitar aquellas “dietas extremas” que prometen bajar entre 4 y 5 kilos en 10 días, pues estas pueden ser peligrosas para el organismo.