Mbappé confirma su futuro para los Juegos Olímpicos de París 2024

Luego de la incertidumbre que ha generado la participación de Kylian Mbappé en los Juegos Olímpicos de París 2024, el ahora jugador del Real Madrid ha confirmado su futuro a 40 días del inicio del evento, el cual comienza el 26 de julio con la inauguración en el Río Sena.

Y es que a pesar de los intentos del presidente de Francia para que el exjugador del Paris Saint-Germain estuviera con el equipo nacional para contender a conquistar una medalla, tal parece que el delantero de 25 años de edad no va a estar disponible debido a restricciones del cuadro dirigido por Carlo Ancelotti.

“He hablado con el seleccionador y me ha dicho que puedo jugar en varios puestos esta vez y que no es problema. Da igual donde juegue porque estoy listo para adaptarme. Para los Juegos, la posición de mi club es muy clara y entiendo que no estaré. Entiendo la postura de mi club. Soy un recién llegado. Espero que ganemos los Juegos”, dijo Kylian Mbappé en conferencia de prensa previa al debut de Les Bleus en la Eurocopa 2024, certamen en el que se presentan contra Austria el lunes 17 de junio en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, Alemania.

Presidente de Francia quería a Mbappé en los JJOO

Cabe mencionar, que anteriormente el atacante del cuadro Merengue había expresado su deseo por poder disputar los Juegos Olímpicos. Incluso Emmanuel Macron, presidente de Francia, en su momento se adelantó anunciando el fichaje del Real Madrid asegurando que el juvenil iba a estar presente en la justa del verano.

“No tengo ningún comentario particular que hacer más que el hecho de que cuento con el Real Madrid para liberar a Kylian para los Juegos Olímpicos y que pueda jugar con la selección francesa”

Para los Juegos Olímpicos de París 2024, la Selección de Francia comparte el Grupo A junto a Estados Unidos, Guinea y Nueva Zelanda.

