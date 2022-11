Kylian Mbappé provoca que la FIFA multe a la selección de Francia

Kylian Mbappé ha vuelto a negarse a declarar ante la prensa. El delantero francés fue uno de los jugadores destacados y autor de un tanto en el triunfo ante Australia y del doblete en la victoria ante Dinamarca, motivo por el que en ambas ocasiones fue elegido el jugador del partido en ambas ocasiones y le solicitaron acudir a zona mixta para conversar con la prensa.

Sin embargo, el delantero de Paris Saint Germain decidió no acudir a conversar con la prensa y no brindó ninguna declaración, motivo por que la FIFA ha castigado a la federación francesa con una multa debido a que es un comportamiento reiterativo.

Mbappe el goleador mas joven de Francia en un Mundial

Según los medios franceses, el silencio ante la prensa es una idea compartida entre el jugador y la Federación ya que el futuro de Mbappé en su club, el PSG, no está para nada claro. Por esa razón se decidió no hablar con los medios para no desviar el foco de la selección francesa, primera en clasificarse para los octavos de final en la Copa Del Mundo.

A pesar de las bajas, Francia está en su mejor momento

El estado de forma de jugadores como Griezmann o Mbappé lo dicen todo. Están de dulce y la selección lo nota. Sin Pogba, Kanté, Kimpembe, Benzema, Nkunku y ahora sin Lucas Hernández, a opción por la que ha apostado el seleccionador es por la de Theo en el lateral, de momento está cumpliendo con creces. También se especula con que Camavinga podría jugar ahí.

El siguiente encuentro del cuadro francés será ante Túnez por el Grupo D este miércoles 30 de noviembre. Francia buscará probar cosas nuevas para dar descanso al resto de sus jugadores. Saben que estarán en los octavos de final y quieren llegar de la mejor manera posible.