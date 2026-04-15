McDonald’s lleva el sabor del Mundial a su menú con los nuevos McTríos Mundialistas

Cuando llega la Copa Mundial, la emoción no solo se vive en los partidos, también en todo lo que rodea al torneo.

Este año, McDonald's se suma a esa conversación con el lanzamiento de sus McTríos Mundialistas, una propuesta que traduce la pasión del fútbol en sabores.

Un recorrido por el mundo... a través del menú

Inspirados en distintas culturas futboleras, los nuevos productos representan estilos y combinaciones que evocan diferentes países:

• McFrancia, con un perfil más suave

• McUSA, con el toque clásico BBQ

• McMéxico, con la intensidad de la salsa Tajín

A esto se suman las Papas Bravas, que reinventan un clásico con un giro más intenso.

Una colaboración que conecta con la afición

La alianza con Tajín aporta un elemento clave para el mercado mexicano, integrando un sabor reconocido que ya ha sido bien recibido en otros países.

En un contexto donde el Mundial reúne distintas culturas, esta combinación refuerza la conexión entre lo global y lo local.

Una experiencia que dura lo que el torneo

Como el propio Mundial, estos productos estarán disponibles por tiempo limitado. Los McTríos Mundialistas podrán encontrarse del 14 de abril al 8 de junio, durante el periodo en el que la emoción futbolera está en su punto más alto.

Durante estas semanas, la propuesta acompaña uno de los momentos más esperados por los aficionados, llevando la experiencia más allá de la cancha.

Porque en el Mundial, cada detalle cuenta... incluso lo que eliges para disfrutarlo.