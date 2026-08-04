¿Cómo lucía el América la última vez que estuvo en el EA Sports FC? Este era su mejor jugador

¡Es un hecho! Después de muchos rumores y de distinta información surgida en las últimas semanas, finalmente se hizo oficial el regreso de la Liga BBVA MX al EA Sports FC, por lo que, a partir de la siguiente edición, aficionados del América podrán disfrutar de jugar con su club.

Colectivamente, al América no le alcanza

Como sabes, el mercado mexicano es uno de los más fuertes para Electronic Arts a nivel continental, por lo que era de esperarse que consiguieran las licencias para la vuelta de la Liga BBVA MX para el EA Sports FC 27. Ahora bien, ¿cómo lucía el América la última vez que estuvo en este videojuego?

Así lucía el América la última vez que estuvo en el EA Sports FC

Lo primero a tener en cuenta es que la última vez que el futbol mexicano estuvo en este videojuego fue hace varios años, más precisamente cuando EA llamaba a su juego el FIFA en la edición 2022 hasta antes del cambio de nombre debido a los problemas que tuvo con el organismo.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Así lucía el Club América la ultima vez que apareció en Fifa. https://t.co/fJyhP5CaLM pic.twitter.com/LXQWAE1mMD — Cristian 🦅 (@CIubAMERlCA) July 22, 2026

Dicho esto, en aquellos años el América era, junto con los Tigres de la UANL, las instituciones más poderosas de la Liga BBVA MX en cuanto a media se refiere. En este sentido destaca lo ocurrido con Guillermo Ochoa, quien en su etapa con el conjunto azulcrema llegó a tener una media de 80 puntos.

Otro jugador que también destaca es Jonathan dos Santos, quien hoy en día está retirado del profesionalismo pero que, en su momento, tenía una media de 77 puntos. Finalmente, Henry Martín se encontraba en el Top 3 de los más poderosos con un promedio de 76 unidades.

¿Quién era el extranjero más fuerte del América en el FIFA 2022?

Antes de la salida del futbol mexicano del EA Sports FC, el elemento extranjero más poderoso que el Club América tenía en el videojuego era Pedro Aquino con una media de 76 puntos. Detrás de él aparecía Josef Martínez con 74, así como el paraguayo Diego Valdez con 74 unidades.