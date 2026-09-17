Este es el mejor método para BAJAR de PESO después de los 40 años

Se sabe que, con el paso de los años, bajar de peso se vuelve una tarea cada vez más complicada debido a los cambios que el cuerpo tiene, mismos que se hacen cada vez más presentes una vez que la persona, ya sea hombre o mujer, supera los 40 años de edad.

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Sin embargo, esto no significa que un hombre o mujer de 40 años o más no pueda perder esos kilos que tiene de más a través de una buena dieta alimenticia y una adecuada rutina de entrenamiento, motivo por el cual aquí conocerás el mejor método para bajar de peso a partir de esta edad.

¿Cómo bajar de peso después de los 40 años?

La importancia de realizar activación física una vez que se supera esta edad es vital. Por tal motivo, expertos en la materia recomiendan a las personas realizar algunos ejercicios puntuales como, por ejemplo, los desplantes caminando, una activación que ayuda a los muslos y las rodillas por igual.

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Este es el entrenamiento ideal con peso corporal para trabajar todo tu cuerpo:



- 20 flexiones (Push-ups)

- 30 sentadillas (Squats)

- 25 elevaciones de piernas (Leg Raises)

- 40 escaladores (Mountain Climbers)

- Plancha durante un minuto



🔥 Repite los ejercicios en 3 rondas… pic.twitter.com/Jq8vxw7iqs — Bull Runner (@TheViewBox_Tv) July 31, 2026

El Press Up con aplauso también se ha vuelto uno de los ejercicios predilectos para las personas que tienen 40 años o más, por lo que aquí únicamente tendrás que ponerte en posición de lagartija y bajar hasta el pecho para, posteriormente, empujarte y subir lo más rápido posible.

Finalmente, las sentadillas se han vuelto un ejercicio principal para quienes desean bajar de peso a esta edad, pues además de ser un movimiento sencillo este tiene la capacidad de activar muchos músculos del cuerpo, un hecho que tu cuerpo agradecerá después de los 40 años.

¿Qué alimentos debes eliminar para bajar de peso después de los 40 años?

Para aquellas personas que desean bajar de peso después de los 40 años es necesario que eliminen, en la medida de lo posible, las harinas y los azúcares de los alimentos, por lo que es importante que tomes en cuenta el consumo de los carbohidratos en frutas y verduras.