Estos son los 3 mejores EJERCICIOS para fortalecer y tonificar tus muñecas

Muchas veces las personas que desean integrar la activación física a su vida cotidiana olvidan por completo algunas partes de su cuerpo que son esenciales para tener un organismo pulcro en cuanto al aspecto físico se refiere, esto pese a que los ejercicios para estas partes, en esencia, son sencillos.

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Un ejemplo claro de lo anterior es la zona de las muñecas, una parte que se debe fortalecer y tonificar no solo por un asunto estético, sino también para prevenir lesiones. Por tal motivo, es preciso que conozcas los mejores 3 ejercicios que puedes hacer de forma fácil y sencilla.

¿Qué ejercicios ayudan a fortalecer y tonificar las muñecas?

Extensión y flexión con peso: Se trata de un ejercicio en donde tendrás que apoyar los antebrazos en una mesa mientras sostienes una mancuerna o banda de resistencia. La intención es mover la mano hacia arriba y hacia abajo las repeticiones que puedas soportar.

Te dejo 4 ejercicios para que fortalezcas tus muñecas ya que la fuerza de agarre es un biomarcador importante para predecir nuestra salud en general 🔥 ✅ pic.twitter.com/6AwdQxFIyd — Florencia Cassi (@florcassi) October 21, 2024

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Cerrar y abrir el puño : Aunque parece un movimiento por demás sencillo, esta clase de ejercicios ayudan a tener una fuerza mayor en la zona de las muñecas si es que lo haces de forma repetida, esto con la intención de activar los músculos del antebrazo.

: Aunque parece un movimiento por demás sencillo, esta clase de ayudan a tener una fuerza mayor en la zona de las muñecas si es que lo haces de forma repetida, esto con la intención de activar los músculos del antebrazo. Rotaciones articulares: En este ejercicio lo único que tendrás que hacer es realizar círculos suaves con las muñecas en las dos direcciones a través de un periodo de 20 a 30 repeticiones, lo anterior con el objetivo de calentar la articulación durante un tiempo determinado.

¿Los ejercicios para las muñecas se pueden hacer en casa?

Como podrás darte cuenta, los tres ejercicios mencionados anteriormente para fortalecer las muñecas puedes realizarlos desde la comodidad de tu hogar, motivo por el cual no es necesario gastar en costosos gimnasios para que puedas tonificar esta parte de tu cuerpo.