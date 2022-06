Los mejores jugadores en la agencia libre de la NBA

La NBA no se detiene, y entra a la parte importante del receso de temporada, a la agencia libre. Hoy inicia a las 18:00 horas, tiempo del Este, el periodo en el que los jugadores pueden negociar con las franquicias; sin embargo, la mayoría de los contratos no se pueden firmar ni los intercambios se pueden oficializar, hasta el 1 de julio.

Hay mucho talento capaz de alterar el balance competitivo de la liga y con el tope salarial en 123.6 millones de dólares, un incremento de 11.6 MDD respecto al año pasado, varios de los siguientes basquetbolistas, estarán en la mira en las próximas horas:

James Harden

El ex Jugador Más Valioso (2017-18) y campeón anotador no aceptó su opción de jugador por 47.3 millones de dólares, para quedarse con los 76ers la próxima campaña; sin embargo, eso no significa que no desee volver a Filadelfia, ya que puede negociar un nuevo contrato a largo plazo que le brinde flexibilidad financiera a su equipo para poder armar un quinteto contendiente en la Conferencia del Este junto a Joel Embiid.

Bradley Beal

El escolta fue otro de los basquetbolistas que declinó la opción de jugador en su contrato, por lo que también sería elegible para firmar por el máximo de 5 años y 242 millones de dólares con los Washington Wizards. En caso de cambiar de destino, lo máximo de extensión sería por cuatro temporadas. Aquí la situación es ¿Qué quiere Beal? Asegurar un acuerdo millonario o irse a un equipo aspirante al título, la bola está del lado del jugador de 29 años.

Zach LaVine

Hablando de amenazas anotadores, LaVine es un agente libre sin restricciones que parece haber encontrado su lugar en los Bulls de Chicago, y el equipo se ha armado a su alrededor para retenerlo. Incluso, ya hay un plan de recuperación para su cirugía de rodilla, y que se tome el tiempo necesario para volver a los promedios de 24.4 puntos, 4.6 rebotes y 4.5 asistencias de la temporada anterior.

Jalen Brunson

Todo parece indicar que el “Robin” Brunson de Luka Doncic podría dejar Dallas para llegar al glamour de los Knicks y el Madison Square Garden de la Gran Manzana. Aparentemente habría un acuerdo por cuatro años y más de 100 millones ¿Será un buen negocio? Todo dependerá de qué versión de los neoyorquinos veamos lo que resta de la temporada baja de la NBA (el equipo todavía requiere de muchos cambios para ser competitivo) y obviamente cuando inicie la campaña regular a partir de octubre.

Bobby Portis

El pívot dejó de lado la opción de jugador que le pagaría 4.6 millones con Milwaukee y decidió probar la agencia libre. Su objetivo es obtener un mejor contrato con los Bucks, uno alrededor de los 11 millones de dólares. Concretar este acuerdo le vendría muy bien a la franquicia capitaneada por Giannis Antetokounmpo, ya que Portis ha demostrado su valía como un importante jugador de rotación con promedios de 14.6 puntos y 9.2 rebotes.

DeAndre Ayton

Algo ha quedado claro en las negociaciones entre Ayton y Phoenix (si es que las hubo en realidad), es que los Sun no están dispuestos a pagarle un contrato de superestrella al centro de las Bahamas, aunque eso signifique desarmar el núcleo que formó junto a Devin Booker y Chris Paul para llevar a los del Valle de Arizona a las Finales de 2021. La cuestión es ¿Promedios de 17.2 puntos y 10.2 rebotes son merecedores de dinero élite? El mercado piensa que si (así es la oferta y la demanda), ya que Detroit (también se habla de Atlanta y Charlotte) han levantado la mano como posible interesado, tras el cambio de Jerami Grant a Portland.

Chris Boucher

El gigante santalucense nacionalizado canadiense busca abrir su camino con un jugador más regular en la liga, tras su paso con los Raptors de Toronto. A sus 29 años, tiene el potencial para convertirse en un contribuidor constante a la defensiva con cualquier candidato al título que necesite de un jugador interno en la segunda unidades. Con una proyección de 36 minutos, Boucher aportaba un doble doble de 16.1 unidades y 10.5 rebotes la pasada temporada, por lo que sería un “caballo negro” a considerar en la agencia libre.